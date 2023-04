Mouser Electronics Inc., der branchenweit führende Distributor für die Einführung neuer Produkte (New Product Introduction, NPI) mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauelementen, gibt wenige Tage vor dem Earth Day 2023 den Startschuss für eine aufschlussreiche neue Reihe der preisgekrönten Empowering Innovation Together (EIT) Content-Reihe zum Thema grüne Energiespeicher. Die Auftaktveranstaltung befasst sich mit dem Bedarf, dem Potenzial und der Zukunft von Energiespeichersystemen sowie mit ihren zahlreichen Komponenten und der Batteriechemie.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230419005002/de/

The Green Energy Storage installment of Empowering Innovation Together (EIT) focuses on the need, potential and future of energy storage systems, as well as their many components and battery chemistries. (Graphic: Business Wire)

Nach Schätzungen von Branchenexperten liefern Wind- und Solarenergie derzeit 20 Prozent der in den Vereinigten Staaten erzeugten Energie. Erneuerbare Energien sind jedoch noch keine konstante Energiequelle und erfordern Energiespeichersysteme, um Strom auf Abruf bereitzustellen. Diese EIT-Inhaltsreihe befasst sich mit den Trends bei der Energiegewinnung und -speicherung und damit, wie die Solarenergie in die Batterien gelangt. Sie zeigt auch, wie Ingenieure die richtigen Komponenten für ihre Entwürfe im Bereich der nachhaltigen Speicherung auswählen können.

Den Anfang der Diskussion macht The Tech Between Us, der beliebte EIT-Podcast, der von Raymond Yin, Director of Technical Content bei Mouser, moderiert wird. Im ersten von drei Podcasts zum Thema grüne Energiespeicherung begrüßt Yin Dr. Imre Gyuk, Direktor für Energiespeicherforschung im US-Energieministerium, zu einem informativen Gespräch über die globale Bedeutung der Erfassung und Speicherung erneuerbarer Energien, um ein verbundenes Netzsystem mit langfristigem, nachhaltigem Strom sicherzustellen. Die Diskussion findet zur rechten Zeit statt, denn der diesjährige Earth Day (Samstag, 22. April) steht unter dem Motto "Invest in your planet" und beschäftigt sich mit der Frage, was Unternehmen getan haben, um Nachhaltigkeitsinitiativen zu fördern.

"Wir freuen uns sehr, das diesjährige EIT-Programm mit einem so bemerkenswerten Gast und einem so aktuellen Thema zu starten", sagt Raymond Yin, Director of Technical Content bei Mouser Electronics und Moderator des Podcasts The Tech Between Us. "Wir hoffen, dass diese technischen Inhalte über grüne Energiespeichersysteme den Ingenieuren und Innovatoren, die die Lösungen von morgen entwerfen, helfen werden."

Die Ausgabe beginnt mit einer Einführung in die Technologie hinter grünen Energiespeichersystemen und beleuchtet sowohl aktuelle und zukünftige Alternativen zu Lithium-Ionen als auch neue technische Entwicklungen für grüne Energiesektoren. Der Auftakt der Reihe geht auf den Übergang zu erneuerbaren Energien ein und beleuchtet das Wachstum der Solarenergie, indem es um die Bereitstellung von Strom geht. Ein effektives System erfordert eine Quelle, eine Speicherung und Übertragungsleitungen, um wirklich erfolgreich zu sein. Durch das Verständnis der Herausforderungen, die mit der Implementierung von Zwischenspeicherlösungen in praktische Konstruktionen verbunden sind, können Ingenieure unschätzbare Einblicke in erneuerbare Lösungen gewinnen.

Zu den Co-Sponsoren der Episode gehören die Hersteller Analog Devices, Infineon, Littelfuse, onsemi, Panasonic, Phoenix Contact, TE Connectivity und Vishay. Das EIT-Programm von Mouser bietet auch weiterhin eine Vielzahl von exklusiven Inhalten, die die Gespräche auf The Tech Between Us ergänzen. Mit zwei Artikeln, einer Fallstudie, Infographik und Videos, die aufzeigen, was die Gemeinschaft im Bereich der grünen Energiespeichersysteme derzeit herstellt, bietet das Programm wichtige Einblicke in erneuerbare Energien und Speichersysteme sowie deren potenzielle Auswirkungen auf globaler Ebene.

Nach den grünen Energiesystemen wird das Programm von Mouser den Materiestandard, digitale Therapeutika, Umweltsensoren, WLAN 7 und industrielles maschinelles Sehen weiter untersuchen. Es wird die technischen Entwicklungen aufzeigen, die notwendig sind, um mit der sich entwickelnden Welt Schritt zu halten, und verschiedene neue Produkte auf dem Markt vorstellen. Das 2015 ins Leben gerufene Empowering Innovation Together Programm von Mouser ist eines der anerkanntesten Programme für elektronische Komponenten in der Branche. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.mouser.com/empowering-innovation/ und folgen Sie Mouser auf Facebook, LinkedIn, Twitter und YouTube.

Weitere Neuigkeiten von Mouser finden Sie unter https://www.mouser.com/newsroom/.

Über Mouser

2023 Mouser Electronics, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway, ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Komponenten, der sich auf die Einführung neuer Produkte seiner führenden Herstellerpartner konzentriert. Die Website des globalen Distributors, mouser.com, steht der weltweiten Gemeinschaft von Elektronikentwicklern und -käufern in mehreren Sprachen und Währungen zur Verfügung und bietet mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Markenherstellern. Mouser bietet 27 Support-Standorte weltweit, um einen erstklassigen Kundenservice in der lokalen Sprache, Währung und Zeitzone zur Verfügung zu stellen. Von seinen 1 Million Quadratmeter großen, hochmodernen Vertriebseinrichtungen im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Territorien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.mouser.com/.

Markenzeichen

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken von Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Unternehmensnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230419005002/de/

Contacts:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kevin Hess, Mouser Electronics

Senior Vice President of Marketing

+1 (817) 804-3833

Kevin.Hess@mouser.com

Heidi Elliott, Mouser Electronics

Empowering Innovation Together

Marketing Communications Director

+1 (817) 804-2320

Heidi.Elliott@mouser.com

Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:

Kelly DeGarmo, Mouser Electronics

Manager, Corporate Communications and Media Relations

+1 (817) 804-7764

Kelly.DeGarmo@mouser.com