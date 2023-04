Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Mit den warmen Frühlingstemperaturen fängt leider auch die Zeckenzeit wieder an. Marco Chwalek hat für uns nachgefragt, wie man seine Kinder vor den Überträgern von Viren und Bakterien schützen kann und wann man zum Arzt gehen sollte:Sprecher: Da viele von uns wissen, dass Zeckenstiche gefährlich werden können, ergreifen wir natürlich Vorsichtsmaßnahmen, berichtet das Apothekenmagazin "Baby und Familie". Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass man von einer Zecke gestochen wird. Chefredakteurin Stefanie Becker erklärt uns, was wir dann tun müssen:O-Ton Stefanie Becker: 23 Sekunden"Man sollte die Zecke schnell entfernen, etwa mit einer Zeckenkarte aus der Apotheke oder auch mit einer Pinzette. Wichtig ist dabei, dass man vor dem Entfernen die Hautstelle nicht desinfiziert, um die Zecke nicht zur Abgabe ihres Sekrets zu reizen. Die Zecke dann so nah wie möglich am Kopf fassen, ohne sie zu quetschen und nach dem Entfernen, da sollte die betroffene Hautstelle aber desinfiziert werden."Sprecher: Kann man sich gegen Zeckenstiche impfen lassen?O-Ton Stefanie Becker: 15 Sekunden"Zecken übertragen ja zwei verschiedene Krankheiten: Einmal die Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME und die Borreliose. Und gegen FSME, da kann man sich vorbeugend impfen lassen, gegen Borreliose, da gibt es keine Schutzimpfung."Sprecher: Woran erkennen Eltern denn Borreliose?O-Ton Stefanie Becker: 21 Sekunden"Bei der Borreliose ist die sogenannte Wanderröte ein Warnsignal. Das ist eine ringförmige Hautrötung und die tritt meistens innerhalb eines Monats nach dem Zeckenstich auf und dann bitte mit dem Kind zur Ärztin oder zum Arzt gehen. Denn ohne die Behandlung, da kann es zum Beispiel zu einer einseitigen Lähmung der Gesichtsnerven oder auch einer Gelenkentzündung kommen."Sprecher: Zecken fallen nicht von Bäumen, sondern warten im Gras oder Gebüsch, um zuzustechen. Wie kann man sein Kind vor Zeckenstichen schützen?O-Ton Stefanie Becker: 19 Sekunden"Langärmelige Shirts und lange Hosen bieten einen guten Schutz und die Hosenbeine, die sollte man dann am besten in die Strümpfe stecken. Und da der Stich der Zecke an sich schmerzfrei ist, sollte man Zuhause sofort die Haut am ganzen Körper nach Zecken auch absuchen und dazu gehören auch die Hautfalten und die Gelenkbeugen. Die bitte nicht vergessen."Abmoderation: Selbst wenn man von einer Zecke gestochen wird, wird man nicht automatisch krank, beruhigt "Baby und Familie."Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.baby-und-familie.dePressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5489809