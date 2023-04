corplife mit Sitz in Wien bietet die Universallösung für Lohnzusatzleistungen. Wie das Unternehmen meldete, hat es eine neue Kooperation mit dem Embedded-Finance-Unternehmen Weavr initiiert. Im Rahmen der Kooperation wird die Einführung von corplife Lunch erfolgen, einer digitalen Lösung für steuerfreie Verpflegungszuschüsse. Der Anbieter von Lösungen für Lohnzusatzleistungen, der bereits mehr als 2.500 Unternehmen zu seinem Kundenstamm zählt, darunter führende Großunternehmen wie Microsoft, A1, Booking.com, Siemens und IBM, wird das Produkt corplife Lunch als spezielles Modul für steuerfreie Leistungen einführen.

Weavr wird corplife die integrierten Finanz-Tools bereitstellen, die das Unternehmen für die Einführung seiner neuen Lösung corplife Lunch benötigt. Mit corplife Lunch reduzieren Unternehmen den Verwaltungsaufwand und die Kosten, die mit Verpflegungszuschüssen für Mitarbeitende verbunden sind. Die Lösung bietet Arbeitgebern mehr Kontrolle über die Einkäufe ihrer Mitarbeitenden in Supermärkten bzw. deren Verzehr in Gaststätten.

Technisch nutzt corplife Lunch das Employee Financial Plug-in von Weavr, um Arbeitgebern die notwendigen Kontrollfunktionen bereitzustellen, um vorab genehmigte Verpflegungszuschüsse festzulegen. Zudem bietet das Plug-in den Vorteil des automatischen Zahlungsabgleichs.

Mitarbeitende können mit der corplife Lunch Card ihre Mahlzeiten bezahlen und die Karte auch in Google Wallet bzw. in Apple Wallet einbinden, was zusätzlichen Komfort bietet. Sie erhalten zudem direkten Zugriff auf die von ihrem Arbeitgeber bereitgestellten Zuschüsse, ohne in Vorleistung treten bzw. bis zum Monatsende auf eine Rückerstattung warten zu müssen.

corplife arbeitet bereits mit vielen namhaften Unternehmen zusammen. Es ist jedoch das ausdrückliche Ziel der Plattform, Unternehmen aller Größen dabei zu unterstützen, durch die Bereitstellung von corplife Lunch die Beziehungen zu ihren Mitarbeitenden zu intensivieren. Mit dieser spannenden Plattform können Mitarbeitende bis zu 146 Euro pro Monat zusätzlich verdienen und nicht verbrauchte Verpflegungszuschüsse ansparen, unabhängig davon, ob sie im Firmenbüro oder von zu Hause aus arbeiten.

corplife entschied sich aufgrund der intuitiven, unkomplizierten Plug-and-Play-Finanzlösung für die Kooperation mit Weavr. Im Gegensatz zu alternativen integrierten Finanzlösungen kann die Plattform von Weavr zu einem Bruchteil der Kosten integriert werden, die bei Banking-as-a-Service-Anbietern anfallen. Dies war nur einer der zahlreichen Vorteile, die bei corplife den Ausschlag dafür gaben, die Kooperation mit diesem Partner einzugehen.

Mario Nowak, Gründer von corplife, äußerte sich dazu wie folgt: "Wir freuen uns sehr, mit Weavr zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden einen größeren Mehrwert anbieten zu können. Die Technologie von Weavr ermöglicht es uns, neue Funktionen schnell und nahtlos zu implementieren. Das Know-how des Unternehmens in Bezug auf die rechtlichen Aspekte war für uns von unschätzbarem Wert. Mit der Lösung von Weavr können wir Unternehmen, die Verpflegungszuschüsse anbieten möchten, zusätzliche Optionen bieten. Die Zuschüsse können sowohl in Restaurants als auch in Supermärkten flexibel genutzt werden."

Alex Mifsud, Mitbegründer von Weavr, kommentierte dies so: "corplife zeigt auf, wie Innovationen genutzt werden können, um die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu steigern. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, die Mittagspause zum Höhepunkt des Arbeitstages zu machen. Wir freuen uns, die Mission von corplife zu unterstützen, indem wir die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern stärken."

Weitere Informationen über corplife und Weavr finden Sie hier: www.corplife.at www.weavr.io

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005248/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter:

James Doyle

jamesdoyle@skyparlour.com