DJ Rio Tinto schafft Eisenerz-Rekord und senkt Kupfer-Prognose

Von Rhiannon Hoyle

LONDON (Dow Jones)--Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat im ersten Quartal eine Rekordmenge an Eisenerz aus seinen riesigen australischen Bergbaubetrieben geliefert. Die Schätzung für die Kupferproduktion im Gesamtjahr senkte das Unternehmen jedoch wegen einem Förderbandausfall in seiner Kennecott-Mine in der Nähe von Salt Lake City, Utah.

Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass es das Budget und den Zeitplan für ein Projekt in seinem Lithiumprojekt Rincon in Argentinien aufgrund der drastischen lokalen Inflation und der steigenden Ausrüstungskosten überarbeitet. Der nach Marktwert zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt gab am Donnerstag bekannt, dass er in den drei Monaten bis März 82,5 Millionen Tonnen Eisenerz aus seinen Minen in der australischen Pilbara-Region verschifft hat, 16 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die dortigen Eisenerzminen von Rio Tinto sind neben dem Minennetz des Rivalen Vale SA in Brasilien die größten der Welt. Die Produktion der Eisenerzgruben lag 11 Prozent über dem Vorjahresniveau, und die Exporte wurden durch einen Abbau der Lagerbestände angekurbelt.

Im Quartal wurden 145.000 Tonnen gefördertes Kupfer produziert, was dem Niveau des gleichen Zeitraums im Jahr 2022 entspricht. Aufgrund von Störungen bei Kennecott und geotechnischen Problemen in der Grube der Escondida-Mine im Norden Chiles senkte der Bergbaukonzern jedoch seine Schätzung für die Kupferproduktion im Gesamtjahr. Rio Tinto geht nun davon aus, dass die Kupferproduktion im Jahr 2023 zwischen 590.000 und 640.000 Tonnen liegen wird, gegenüber 650.000 bis 710.000 Tonnen im Vorjahr. Die Produktion in der Kennecott-Mine war im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent niedriger, da es Probleme mit einem Förderband gab, das die Mine mit einem Konzentrator verbindet. Außerdem gab es in der Region Rekordschneefälle - doppelt so viel wie der historische Durchschnitt in Utah.

Es wird erwartet, dass der Konzentrator bis zum dritten Quartal mit reduzierten Raten betrieben wird, wobei Rio Tinto plant, das Erz per Lkw zu transportieren, während es Ersatzmotoren für ein Förderband beschafft. Das Bergbauunternehmen behielt seine Prognose für die Kupferstückkosten unverändert bei. Beim Lithiumprojekt Rincon in Argentinien ist die Entwicklung einer Lithiumkarbonat-Startanlage im Gange, so das Unternehmen. Es überprüft jedoch seine Schätzung von 140 Millionen US-Dollar und den Zeitplan für die Anlage als Reaktion auf die steigende Inflation.

