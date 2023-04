Der Mais-Future hat sich in den letzten Wochen wieder an einen seit Anfang November letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend herangetastet und pausiert nun in diesem Bereich. Ein Ausbruch darüber könnte eine sehr viel weiter zurückreichende Kaufwelle fortsetzen und neuerliche Jahreshochs ermöglichen. Nachdem bei 819 US-Cents der Mais-Future im April letzten Jahres seinen vorläufigen Höhepunkt markiert hatte, kamen die Notierungen wieder dynamisch ...

