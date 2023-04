DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

CONTI - Der Autozulieferer Continental hat einen Käufer für das Reifenwerk im russischen Kaluga gefunden. Wie die FAZ berichtet, will der DAX-Konzern aus Hannover die Fabrik an eine Beteiligungsgesellschaft namens S8 Capital abgeben. Sie gehört dem Unternehmer Armen Sarkissian und hatte zuletzt unter anderem die russischen Geschäfte des US-Aufzughersteller Otis gekauft. Nach Informationen der Zeitung hat der Continental-Aufsichtsrat schon die Weichen für den Verkauf an S8 gestellt, allerdings fehlen noch Genehmigungen russischer Behörden. (FAZ)

JETBLUE - Die amerikanische Fluggesellschaft drängt immer stärker in das lukrativste Geschäft der großen europäischen Airlines: den gut gebuchten Transatlantikverkehr. Nachdem das Unternehmen mit dem für die Langstrecke fit gemachten Mittelstreckenjet Airbus A321 LR zunächst nur London ansteuerte, werden im Sommer auch Amsterdam und Paris in den Flugplan aufgenommen. Mithilfe der bereits bestellten A321 XLR mit einer noch größeren Reichweite dürften ab 2024 auch deutsche Flughäfen das Ziel sein - und Jetblue so in direkte Konkurrenz zur Lufthansa treten. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank will noch im April die Nachfolge für den scheidenden Privatkundenvorstand Karl von Rohr regeln. Es gebe bereits einen Termin für eine Aufsichtsratssitzung Ende April, sagten mehrere Insider dem Handelsblatt. Derzeit laufe alles auf einen internen Kandidaten hinaus. Die Deutsche Bank kommentierte das nicht. Als natürliche Anwärter auf den Posten des Privatkundenvorstands gelten laut der Zeitung der Chef des deutschen Privatkundengeschäfts, Lars Stoy, sowie der Chef des Wealth Managements und internationalen Privatkundengeschäfts, Claudio de Sanctis. (Handelsblatt)

MUNICH RE - Der Versicherungskonzern Minich Re will mit Policen zur Absicherung von Schäden durch Künstliche Intelligenz (KI) und Hackerangriffe (Cybersicherheit) wachsen und damit seinen Bereich Spezialversicherungen ausbauen. Dabei sieht sich die Munich Re in einer Monopolstellung. "Wir versichern als einziger Anbieter durch KI bedingte Schäden", sagte Vorstandschef Joachim Wenning Börse Online. "Wenn Unternehmen einen Algorithmus anwenden, versprechen sie, dass der Algorithmus eine bestimmte Leistung bringt", erläuterte Wenning. Durch Fehlcodierung könnten jedoch abweichende oder gar falsche Ergebnisse erzielt werden. "Dieses Risiko, dass KI-Anbieter ihre Kunden enttäuschen, versichern wir." (Börse Online)

EON - Der Aufsichtsratschef von Deutschlands größtem Energiekonzern, Karl-Ludwig Kley, rechnet mit anhaltend hohen Strom- und Gaspreisen. "Ich denke, wir werden auf absehbare Zeit mit höheren Energiepreisen leben müssen", sagte Kley. "Die Energiepreise in Deutschland waren im weltweiten und auch im europäischen Vergleich schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs mit die höchsten. Mit dem russischen Angriffskrieg ist die Lage noch schwieriger geworden." Kley sieht in diesem Zusammenhang Gefahren für die industrielle Basis Deutschlands. "Es gibt schon lange einen schleichenden Prozess, der sich jetzt beschleunigen könnte", sagte Kley. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

RAFFINERIE SCHWEDT - Die Bundesregierung hat sich bei den letzten Details der geplanten Novelle des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) geeinigt. Der Kabinettsentwurf soll an diesem Donnerstag vom Bundestag beschlossen werden. Er liegt dem Handelsblatt vor. Ziel der Gesetzesänderung ist es, Anteile von Unternehmen unter Treuhandverwaltung leichter verkaufen zu können. Der Beschluss zielt auf die Raffinerie PCK Schwedt in Brandenburg ab. Bislang hält Rosneft Deutschland, Tochter des russischen Ölkonzerns Rosneft, die Mehrheit an der Raffinerie. Rosneft Deutschland steht unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur. (Handelsblatt)

NESTLE - Eine Gruppe institutioneller Anleger von Nestle hat den Druck auf den Nahrungsmittelkonzern erhöht, sich weniger auf ungesunde Produkte zu verlassen, und gewarnt, dass der übermäßige Konsum von verpackten Waren mit begrenztem Nährwert "systemische Risiken" für die Finanzerträge mit sich bringt. Die Aktionäre, die zusammen mehr als 3 Milliarden Dollar an Vermögenswerten verwalten, fordern den Konzern auf, sich das Ziel zu setzen, den Anteil seiner Einnahmen aus gesünderen Nahrungsmitteln und Getränken zu erhöhen. Im Vorfeld der heute stattfindenden Hauptversammlung erklärten sie, sie seien bereit, die Angelegenheit zu "eskalieren", wenn ihre Bedenken nicht ausgeräumt würden. (FT)

WORLDLINE - Credit Agricole und Worldline wollen sich zusammentun. Die von der Börsenkapitalisierung her zweitgrößte Bank Frankreichs nach BNP Paribas und der Zahlungsabwickler haben Exklusivverhandlungen aufgenommen, um ein Gemeinschaftsunternehmen für Bezahldienstleistungen auf ihrem Heimatmarkt zu gründen. Frankreich ist nach Angaben von Credit Agricole mit einem Händlerumsatz von 700 Milliarden Euro der wichtigste Markt in Kontinentaleuropa. (Börsen-Zeitung)

