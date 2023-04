FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstagmorgen stabil unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0960 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Ende vergangener Woche markierte einjährige Höchststand von etwas mehr als 1,10 Dollar bleibt in Reichweite. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0933 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf Preisdaten aus Deutschland. Am Morgen veröffentlicht das Statistische Bundesamt Zahlen zu den Produzentenpreisen, die Hinweise auf den Inflationstrend geben.

In den USA stehen unter anderem die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm. Die Entwicklung am Jobmarkt spielt eine große Rolle für die Geldpolitik der US-Zentralbank Federal Reserve./bgf/mis