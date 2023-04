Nachdem das coronabezogene Geschäft und ein Lagerbestandsaufbau bei Kunden in den Vorjahren starke zusätzliche Wachstumsimpulse bewirkten, hat sich die Nachfragenormalisierung beim Life-Science-Konzern Sartorius im ersten Quartal 2023 erwartungsgemäß fortgesetzt. Entsprechend verzeichnete das Unternehmen in den ersten drei Monaten des Jahres rückläufige Umsätze und Erträge. Für das Gesamtjahr rechnet die Unternehmensleitung unverändert mit einem moderaten Umsatzwachstum sowie einer Ergebnismarge in etwa auf dem hohen Niveau des Vorjahres. "Starke Nachfrageschwankungen stellen immer eine besondere ...

