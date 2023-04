Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, veröffentlicht heute ihren Geschäftsbericht sowie geprüfte Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2022. Die STS Group erzielte im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 235,1 Mio. EUR gegenüber 242,0 Mio. EUR im Vorjahr, was zu einem leichten Rückgang von 2,9 % führt. Die Umsatzerlöse in China sanken im Berichtsjahr um 57,6 % auf 30,4 Mio. EUR (2021: 71,8 Mio. EUR), was ausschließlich auf die restriktive Null-Covid-Politik und die ...

