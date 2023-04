DJ PTA-News: 4SC AG: 4SC informiert über Q1 2023

Planegg-Martinsried (pta/20.04.2023/07:30) - Planegg-Martinsried, 20. April 2023 - Die 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard: VSC) hat heute die Quartalsmitteilung zum 31. März 2023 veröffentlicht, in der sie die wesentlichen Entwicklungen in Q1 2023 darstellt und einen aktuellen Ausblick gibt. Die vollständige Mitteilung steht auf der 4SC Homepage ( http://www.4sc.de/investoren/investoren-informationen/finanzberichte/ ) zum Download bereit.

Dr. Jason Loveridge, CEO bei 4SC, kommentierte: "Im ersten Quartal 2023 konzentrierten sich alle Ressourcen weiterhin auf den Abschluss der RESMAIN-Studie. Die Fortschritte im ersten Quartal waren solide und wir erwarten nach wie vor, dass die Studienergebnisse wie zuvor prognostiziert im zweiten Quartal 2023 vorliegen werden."

Entwicklung des Finanzmittelbestands in Q1 2023 und Finanzprognose

Zum 31. März 2023 verfügt 4SC über Finanzmittel in Höhe von 12,3 Mio. EUR gegenüber 14,8 Mio. EUR zum 31. Dezember 2022. Der monatliche operative Barmittelverbrauch betrug im ersten Quartal 2023 durchschnittlich 0,84 Mio. EUR (Q1 2022: 1,67 Mio. EUR) und lag damit innerhalb der für 2023 prognostizierten Spanne von 0,8 Mio. EUR und 1,1 Mio. EUR.

Der Vorstand der 4SC schätzt, dass die derzeitigen Mittel ausreichen sollten, um 4SC bis ins zweite Quartal 2024 zu finanzieren.

Über 4SC

Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG ( http://www.4SC.de ) entwickelt niedermolekulare Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf bekämpfen. Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und umfasst einen Medikamentenkandidaten in klinischer Entwicklung: Resminostat ( http://www.4sc.de/ produktpipeline/resminostat/ ).

4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente in ausgewählten Regionen schließlich auch selbst vermarkten.

4SC hat ihren Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt 16 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2023) und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE Prime Standard: VSC; ISIN: DE000A3E5C40).

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

