DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius hat im ersten Quartal 2023 einen stärkeren Rückgang bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet als am Markt erwartet. Nachdem das coronabezogene Geschäft und ein Lagerbestandsaufbau bei Kunden in den Vorjahren das Wachstum verstärkten, setzte sich die Normalisierung der Nachfrage zu Jahresbeginn erwartungsgemäß fort. Die Jahresprognose bestätigte der im TecDAX und DAX notierte Konzern. Die Unsicherheiten aufgrund der globalen politischen und wirtschaftlichen Situation seien weiter hoch.

"Starke Nachfrageschwankungen stellen immer eine besondere Herausforderung dar, vor diesem Hintergrund sind wir mit dem Start in das Jahr 2023 zufrieden", sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg laut der Mitteilung. "Im Rahmen unseres fokussierten Kostenmanagements haben wir die kurzfristigen Kapazitäten der aktuellen Nachfrage angepasst, und wir gehen weiter davon aus, dass die Normalisierungseffekte im zweiten Halbjahr keine wesentliche Rolle mehr spielen werden."

Der Konzernumsatz ging im Zeitraum Januar bis März um 11,9 Prozent auf 903 Millionen Euro zurück. Darin enthalten ist ein Wachstumsbeitrag aus Akquisitionen von rund 1 Prozentpunkt. Ohne Berücksichtigung des Coronageschäfts lag der Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) sank um 22,1 Prozent auf 272 Millionen Euro. Daraus ergab sich eine operative EBITDA-Marge von 30,1 Prozent nach 34,1 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Den Konzerngewinn steigerte Sartorius erreichte 116 Millionen Euro, nach 167 Millionen im Vorjahreszeitraum. Je Vorzugsaktie verdiente Sartorius 1,70 Euro, nach 2,45 Euro. Der Auftragseingang lag mit 765 Millionen Euro um fast ein Drittel unter dem Vorjahresquartal.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 1,06 Milliarden Euro, einem bereinigten EBITDA von 354 Millionen Euro und einem Nettogewinn von 168 Millionen Euro gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

CONTINENTAL

hat die Quartalszahlen zwar erst für den 10. Mai angekündigt, im vergangenen Jahr legte das Unternehmen aber bereits am 20. April vorab Eckdaten vor. Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 10.062 +8% 5 9.278 EBIT bereinigt 447 +2% 4 439 EBIT-Marge bereinigt 4,4 -- -- 4,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 245 Ergebnis je Aktie unverwässert 1,07 -13% 3 1,23

EVONIK

hat die Quartalszahlen zwar erst für den 9. Mai angekündigt, im vergangenen Jahr legte das Unternehmen aber bereits vorab am 20. April Eckdaten vor. Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 4.077 -9% 8 4.498 EBITDA bereinigt 406 -45% 8 735 EBIT bereinigt 139 -70% 8 472 Ergebnis nach Steuern/Dritten 71 -77% 7 314 Ergebnis je Aktie 0,15 -78% 7 0,67 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 111 -69% 8 356 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,24 -68% 8 0,76

Termine des Tages:

00:30 GB/Rio Tinto plc, Zwischenbericht 1Q

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1Q

07:00 CH/Zur Rose Group AG, Zwischenbericht 1Q

07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q

07:20 SE/Volvo AB, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Hawesko Holding AG, ausführliches Jahresergebnis

09:00 DE/Nagarro SE, Kapitalmarkttag

10:00 DE/Bilfinger SE, HV

10:00 DE/Schaeffler AG, HV

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q

16:00 DE/Flughafen Frankfurt-Hahn, PK zu Zukunft des Flughafens mit

Insolvenzverwalter Plathner und des Chef des Käufers Triwo, Adrian

Im Laufe des Tages

- DE/GK Software SE, Ende der Andienungsfrist im Zuge der

Übernahmeofferte des japanischen Fujitsu-Konzerns

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Aurubis AG, Ergebnis 2Q

- DE/Metro AG, Ergebnis 1H

- DE/Salzgitter AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Iberdrola 0,005 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise März PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+10,1% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+15,8% gg Vj - FR 08:45 Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 103 zuvor: 104 - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 244.000 zuvor: 239.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: -20,0 zuvor: -23,2 16:00 Index der Frühindikatoren März PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: - 2,2% gg Vm zuvor: +14,5% gg Vm - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April PROGNOSE: -18,5 zuvor: -19,2

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.034,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.170,75 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 13.137,75 -0,3% Nikkei-225 28.663,43 +0,2% Schanghai-Composite 3.346,90 -0,7% Hang-Seng-Index 20.411,54 +0,2% +/- Ticks Bund -Future 133,55 +4 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.895,20 +0,1% DAX-Future 16.045,00 +0,0% XDAX 15.905,60 +0,0% MDAX 27.892,99 -0,3% TecDAX 3.294,26 -0,8% EuroStoxx50 4.393,57 -0,0% Stoxx50 4.047,08 -0,1% Dow-Jones 33.897,01 -0,2% S&P-500-Index 4.154,52 -0,0% Nasdaq-Comp. 12.157,23 +0,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,51 -21

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem wenig veränderten DAX rechnen Händler am Donnerstag. Der Index dürfte um die 15.900er-Marke pendeln. Die Berichtssaison laufe zwar langsam an, erfasse den Markt aber auch noch nicht auf ganzer Breite. Gleichzeitig rückten die nächsten Zinsentscheidungen von US-Notenbank und EZB immer näher, so dass die Börsen mit dem aktuellen Niveau gut bedient seien. Genau geblickt werde wegen der Geldpolitik auf das EZB-Protokoll, das am Mittag vorgelegt wird. Dazu gesellen sich zahlreiche Redner der US-Notenbank verteilt über den Tagesverlauf. In China hat die dortige Notenbank den Leitzins unverändert gelassen. Highlight des Tages sind die Erzeugerpreise aus Deutschland. Hier wird mit einem Rückgang des Aufwärtsmomentums auf plus 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. In den USA blickt der Markt auf den Philadelphia-Fed-Index und besonders darauf, ob sich eine Bodenbildung bei den Hausverkäufen abzeichnet.

RÜCKBLICK: Kaum verändert - Im frühen Geschäft belasteten noch höher als gedacht ausgefallene britische Inflationsdaten und schürten Zinserhöhungssorgen. Bei den europäischen Verbraucherpreisen blieben in der Zweitlesung aber Überraschungen aus. Der Sektor der Technologiewerte lag mit einem Minus von 1,9 Prozent noch hinter den Rohstofftiteln (-1,3%) ganz am Ende. Zum einen gelten Technikaktien als besonders zinsempfindlich, weshalb sie unter den weiter steigenden Marktzinsen litten; zum anderen sorgte ein kurzfristig vorsichtiger Ausblick von ASML (-3,7%) für Vorsicht. Telecom Italia verloren 8,3 Prozent. Der Telekomkonzern hat zwar zwei verbesserte Offerten für seine Festnetzsparte erhalten sie lägen aber deutlich unter den Erwartungen hieß es. Die Aktie des Großaktionärs Vivendi gab um 1,7 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Kion schlossen 4,4 Prozent höher, nachdem das Unternehmen gute Vorab-Erstquartalszahlen vorgelegt und den Ausblick leicht angehoben hatte. Analysten sprachen von einem Lichtblick und Vertrauensbeweis trotz eines teils enttäuschenden Auftragseingangs. Carl Zeiss Meditec verloren nach einer überraschenden Gewinnwarnung 3,6 Prozent. Commerzbank waren mit plus 4,5 Prozent DAX-Tagesgewinner. Bankaktien lagen europaweit gut im Markt. Der Sektor profitiere von den verblassenden Sorgen um eine Bankenkrise, zuletzt guten Geschäftszahlen aus den USA sowie den steigenden Marktzinsen, hieß es. Deutsche Bank gewannen 0,9 Prozent. Aixtron verloren 1,8 Prozent, belastet von einem vorsichtigen Ausblick von ASML. Gerresheimer handelten nach einer Kapitalerhöhung im Schnellverfahren 1,1 Prozent tiefer. Hypoport rutschten nach Vorlage von Geschäftszahlen um 9,1 Prozent ab. Im ersten Quartal hatte das Unternehmen einen Einbruch bei den Transaktionsvolumen verzeichnet.

XETRA-NACHBÖRSE

Kion legten noch einen Tick weiter zu auf 37,88 Euro. Im Xetra-Handel war der Kurs kräftig um 4,4 Prozent auf 37,79 Euro gestiegen, nachdem der Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen am Nachmittag seinen Ausblick leicht angehoben hatte.

USA - AKTIEN

Behauptet - Zum einen warteten die Akteure ab, weil sie tiefere Einblicke erlangen wollten, wie sich die Berichtssaison entwickle, wobei bislang die Erwartungen mehrheitlich übertroffen worden seien; zum anderen bremsten die steigenden Marktzinsen und die Aussicht, dass die US-Notenbank im Mai erneut die Zinsen erhöhen dürfte. Zu letzterem trug bei, dass die britische Inflation im März höher ausgefallen ist als erwartet. Unter den Einzelwerten ging es für Netflix um 3,2 Prozent nach unten. Der Streaming-Anbieter hatte für das zurückliegende Quartal ein schwächeres Abonnenten-Wachstum gemeldet und auch die Gewinnprognose verfehlt. Morgan Stanley (+0,7%) verzeichnete einen deutlichen Gewinnrückgang, schnitt aber dennoch nicht so schwach ab wie befürchtet. Western Alliance Bancorporation machten einen Satz um gut 24 Prozent. Die Bank hatte nicht nur einen Zuwachs bei den Nettozinseinnahmen berichtet, sondern auch eine Erholung der Kundeneinlagen. Travelers verbesserten sich um 6,1 Prozent. Der Versicherer verdiente zwar etwas weniger als im Vorjahreszeitraum, übertraf aber die Markterwartungen deutlich. Zudem kündigte Travelers zusätzliche Aktienrückkäufe an. Abbott Laboratories (+7,8%) schnitt trotz eines Gewinneinbruchs nicht so schwach ab wie befürchtet und bekräftigte seinen Ausblick. United Airlines (+7,5%) stellte für das laufende zweite Quartal und das Geschäftsjahr einen Gewinn in Aussicht, der deutlich über den bisherigen Erwartungen des Marktes liegt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,25 +5,1 4,20 -16,6 5 Jahre 3,72 +3,3 3,68 -28,5 7 Jahre 3,66 +3,0 3,63 -31,3 10 Jahre 3,60 +2,4 3,58 -28,1 30 Jahre 3,79 +0,1 3,79 -17,9

Am US-Rentenmarkt stiegen die Renditen wieder, nachdem sie am Vortag ihren Anstieg kurz unterbrochen hatten. Nicht wenige Marktteilnehmer spekulieren zwar darauf, dass die Mai-Erhöhung die letzte des laufenden Zyklus sein könnte, sicher ist das aber nicht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0958 +0,0% 1,0956 1,0965 +2,4% EUR/JPY 147,67 +0,1% 147,50 147,54 +5,2% EUR/GBP 0,8817 +0,1% 0,8810 0,8796 -0,4% GBP/USD 1,2429 -0,1% 1,2436 1,2465 +2,8% USD/JPY 134,76 +0,1% 134,63 134,57 +2,8% USD/KRW 1.327,30 -0,0% 1.327,82 1.324,66 +5,2% USD/CNY 6,8892 +0,1% 6,8858 6,8894 -0,1% USD/CNH 6,8951 +0,0% 6,8945 6,8967 -0,5% USD/HKD 7,8493 +0,0% 7,8490 7,8495 +0,5% AUD/USD 0,6703 -0,2% 0,6715 0,6723 -1,6% NZD/USD 0,6155 -0,7% 0,6201 0,6203 -3,1% Bitcoin BTC/USD 28.907,72 -0,9% 29.157,88 30.039,19 +74,2%

Mit den steigenden US-Renditen zog der Dollar etwas an, gemessen am Dollarindex um 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,38 79,16 -1,0% -0,78 -2,6% Brent/ICE 82,33 83,12 -1,0% -0,79 -3,0%

Die Erdölpreise fielen um rund 2 Prozent. Dabei dürfte neben dem festeren Dollar belastet haben, dass die Exporte aus den kurdischen Regionen des Irak wieder aufgenommen werden sollen, die zuletzt gestoppt worden waren. Dass die offiziellen US-Lagervorräte an Erdöl in der zurückliegenden Woche deutlich gesunken sind, stützte nicht - zumal zugleich die Benzinvorräte gestiegen sind.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.993,49 1.992,13 +0,1% +1,36 +9,3% Silber (Spot) 25,15 25,28 -0,5% -0,13 +4,9% Platin (Spot) 1.088,70 1.094,50 -0,5% -5,80 +1,9% Kupfer-Future 4,06 4,08 -0,4% -0,02 +6,4%

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

USA - Konjunktur

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert. Neun Bezirke meldeten entweder keine oder nur eine geringfügige Veränderung, während drei Bezirke ein leichtes Wachstum meldeten, wie aus dem neuesten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank hervorgeht. Die Verbraucherausgaben wurden im Allgemeinen als stagnierend bis leicht rückläufig eingeschätzt, wobei weiterhin von einem moderaten Preisanstieg berichtet wurde. Mehrere Distrikte stellten der Erhebung zufolge fest, dass die Banken ihre Kreditvergabestandards angesichts der gestiegenen Unsicherheit und der Sorge um die Liquidität verschärften. Das Beschäftigungswachstum schwächte sich etwas ab, mehrere Bezirke meldeten ein langsameres Wachstumstempo als im vorherigen Beige-Book-Berichten.

US-SCHULDENSTREIT

Im Schuldenstreit in den USA haben die oppositionellen Republikaner einen Gesetzentwurf vorgelegt, der im Gegenzug für eine Anhebung der Schuldenobergrenze massive Ausgabenkürzungen vorsieht.

JAPAN/HANDELSBILANZ März Defizit 754,5 Mrd JPY (PROGNOSE: Defizit 1,2 Bill JPY)

HSBC

hat die Aktionäre dazu aufgerufen, auf der Jahreshauptversammlung am 5. Mai gegen die Beschlussvorlage über eine Umstrukturierung von HSBC Asia Pacific zu stimmen. Der größte Einzelaktionär, die chinesische Versicherung Ping An, drängt auf einen Umbau.

L'OREAL

hat im ersten Quartal den Umsatz in allen Regionen und Kategorien gesteigert und ist optimistisch, weiter stärker als der Markt zu wachsen und 2023 Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen. Der Umsatz stieg auf 10,38 von 9,06 Milliarden Euro, organisch legte er um 13 Prozent zu.

RIO TINTO

hat im ersten Quartal eine Rekordmenge an Eisenerz aus seinen riesigen australischen Bergbaubetrieben geliefert. Die Schätzung für die Kupferproduktion im Gesamtjahr senkte das Unternehmen jedoch wegen einem Förderbandausfall in seiner Kennecott-Mine in der Nähe von Salt Lake City, Utah.

STELLANTIS

Natalie Knight, zurzeit noch CFO beim Lebensmittelhandelskonzern Ahold Delhaize, wird spätestens am 10. Juli 2023 neue Finanzchefin. Der jetzige CFO verlässt das Unternehmen nach 20 Jahren.

BOSCH

investiert bis 2030 mehr als eine Milliarde Euro in den Ausbau seiner europäischen Wärmepumpen-Standorte.

ALCOA

hat im ersten Quartal bei sinkenden Umsätzen den Verlust um 39 Prozent reduziert. Der in Pittsburgh ansässige Aluminiumhersteller machte ein Minus von 231 Millionen Dollar, nach 469 Millionen im Vorjahresquartal. Pro Aktie betrug der Verlust 1,30 (2,49) Dollar. Bereinigt und je Aktie lag er bei 0,23 Dollar. Von Factset befragte Analysten erwarteten einen bereinigten Verlust von nur 0,03 Dollar. Der Umsatz ging um 19 Prozent auf 2,67 Milliarden Dollar zurück. Hier hatten Analysten mit 2,76 Milliarden gerechnet. Gegenüber dem Vorquartal sei der Umsatz dank höherer Verkaufspreise stabil geblieben, so die Alcoa Corporation weiter.

IBM

hat im ersten Quartal 2023 die Gewinnschätzungen übertroffen, der Umsatz war aber leicht rückläufig. "Big Blue" meldete einen Nettogewinn von 927 Millionen Dollar oder 1,02 Dollar pro Aktie, verglichen mit 733 Millionen Dollar oder 82 Cents pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn betrug 1,36 Dollar pro Aktie, verglichen mit 1,40 im Vorjahr. IBM, das inzwischen etwa drei Viertel seines Umsatzes mit technischen Dienstleistungen erzielt, meldete außerdem einen Umsatz von 14,25 (Vorjahr: 14,2) Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten 1,26 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 14,35 Milliarden Dollar geschätzt. Den freien Cashflow gab IBM mit 1,3 Milliarden Dollar an, während Analysten mit 1,6 Milliarden mehr erwartet hatten.

TESLA

hat vor dem Hintergrund einer Welle von Preissenkungen im ersten Quartal einen Gewinnrückgang von 24 Prozent verzeichnet. Der von Elon Musk angeführte Elektroautohersteller hat in diesem Jahr die Preise für seine Modelle in den USA um 14 bis 25 Prozent gesenkt, weil er mit einer schwächeren Nachfrage, höheren Zinssätzen und einem wachsenden Wettbewerb zu kämpfen hat. Die jüngste Runde von Preissenkungen war erst am Vorabend der Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt. Tesla meldete nun einen Quartalsgewinn von 2,5 Milliarden Dollar oder 0,73 Dollar je Aktie, verglichen mit 3,3 Milliarden bzw 0,95 Dollar vor Jahresfrist. Bereinigt waren es 0,85 Dollar je Aktie, exakt so viel wie Analysten geschätzt hatten. Der Umsatz stieg dagegen um 24 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar, weil Tesla mehr Autos an Kunden auslieferte. Hier lag der Analystenkonsens bei 23,6 Milliarden. Die operative Marge sank auf 11,4 von 19,2 Prozent, womit die Gewinnspanne von Tesla nach wie vor eine der höchsten in der Autoindustrie ist.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2023 01:35 ET (05:35 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.