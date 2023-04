DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

IBM hat im ersten Quartal 2023 die Gewinnschätzungen übertroffen, der Umsatz war aber leicht rückläufig. "Big Blue" meldete einen Nettogewinn von 927 Millionen Dollar oder 1,02 Dollar pro Aktie, verglichen mit 733 Millionen Dollar oder 82 Cents pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn betrug 1,36 Dollar pro Aktie, verglichen mit 1,40 im Vorjahr. IBM, das inzwischen etwa drei Viertel seines Umsatzes mit technischen Dienstleistungen erzielt, meldete außerdem einen Umsatz von 14,25 (Vorjahr: 14,2) Milliarden Dollar. Analysten hatten 1,26 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 14,35 Milliarden Dollar geschätzt. Den freien Cashflow gab IBM mit 1,3 Milliarden Dollar an, während Analysten mit 1,6 Milliarden mehr erwartet hatten. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen auf Basis aktueller Wechselkurse mit einem "neutralen" Umsatzwachstum im Vergleich zu den 60,53 Milliarden des Vorjahres, und bekräftigte seine Prognose von 10,5 Milliarden Dollar für den freien Cashflow. Analysten schätzten für das Gesamtjahr zuletzt 9,45 Dollar Gewinn pro Aktie bei einem Umsatz von 62,7 Milliarden. Beim freien Cashflow lautet der Konsens für 2023 auf 10,45 Milliarden Dollar. Die Zahlen wurden insgesamt positiv aufgenommen, die Aktie legte im nachbörslichen Handel um 1,7 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 244.000 zuvor: 239.000 Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: -20,0 zuvor: -23,2 16:00 Index der Frühindikatoren März PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: - 2,2% gg Vm zuvor: +14,5% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.165,00 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.114,50 -0,5% Nikkei-225 28.687,50 +0,3% Hang-Seng-Index 20.381,81 +0,1% Kospi 2.558,20 -0,7% Shanghai-Composite 3.355,97 -0,4% S&P/ASX 200 7.372,20 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen in Ostasien und Australien treten am Donnerstag meist mehr oder weniger auf der Stelle. Nach wie vor dämpfen Zinsängste die Kauflaune, nachdem Inflationsdaten aus Europa am Mittwoch negativ überrascht hatten. In Großbritannien und der Eurozone ist der Preisauftrieb nach wie vor hoch. Daneben halten sich die Anleger aber auch wegen der gerade anlaufenden Bilanzsaison zurück.

Keine Unterstützung erhalten die Märkte der Region von der Entscheidung der chinesischen Notenbank (PBoC), ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert zu belassen. Die Entscheidung war so erwartet worden. Verkauft werden Aktien von Elektroautoherstellern, nachdem die Tesla-Aktie im nachbörslichen Handel am Mittwoch mit einem Kursverlust von gut 6 Prozent auf die Zahlen des Unternehmens reagiert hatte. BYD verlieren in Hongkong 0,6 Prozent, SAIC Motor geben in Schanghai um 0,8 Prozent nach. Der Tokioter Aktienmarkt wird etwas gestützt von den Handelsbilanzdaten. Japan hat im März die Exporte stärker gesteigert als erwartet. Die Produktionszahlen von Rio Tinto kommen nicht gut an; die Aktie verliert in Sydney 2,5 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Tesla-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit einem Minus von 6,1 Prozent auf den deutlichen Gewinnrückgang des Elektroautoherstellers.

Die Aktien der Regionalbank Zions verbilligten sich um 4,5 Prozent. Der Erstquartalsgewinn der Bank hatte die Erwartungen verfehlt. Außerdem schrumpften die Einlagen um 16 Prozent. Nach dem Zusammenbruch der Regionalbank Silicon Valley Bank zogen Kunden verstärkt Einlagen auch bei anderen Regionalbanken ab.

Gut kamen die Aktien des Kasinobetreibers Las Vegas Sands (+4,9%) an. Die Etablissements des Unternehmens in Macao und Singapur profitierten im ersten Quartal von der Aufhebung der pandemiebedingten Beschränkungen in China, so dass Las Vegas Sands den Umsatz mehr als verdoppelte. Die Aktien der Wettbewerber MGM Resorts (+1,9%), Wynn Resorts (+3,1%) und Caesars Entertainment (+1,3%) waren ebenfalls gesucht.

F5 fielen um 4,5 Prozent. Der Softwareentwickler reduziert wegen einer schwächeren Nachfrage seine Belegschaft um 9 Prozent bzw 620 Mitarbeiter.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.897,01 -0,2% -79,62 +2,3% S&P-500 4.154,52 -0,0% -0,35 +8,2% Nasdaq-Comp. 12.157,23 +0,0% 3,81 +16,2% Nasdaq-100 13.088,72 -0,0% -3,08 Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 759 Mio 770 Mio Gewinner 1.399 1.374 Verlierer 1.580 1.617 Unverändert 127 134

Behauptet - Zum einen warteten die Akteure ab, weil sie tiefere Einblicke erlangen wollten, wie sich die Berichtssaison entwickle, wobei bislang die Erwartungen mehrheitlich übertroffen worden seien; zum anderen bremsten die steigenden Marktzinsen und die Aussicht, dass die US-Notenbank im Mai erneut die Zinsen erhöhen dürfte. Zu letzterem trug bei, dass die britische Inflation im März höher ausgefallen ist als erwartet. Unter den Einzelwerten ging es für Netflix um 3,2 Prozent nach unten. Der Streaming-Anbieter hatte für das zurückliegende Quartal ein schwächeres Abonnenten-Wachstum gemeldet und auch die Gewinnprognose verfehlt. Morgan Stanley (+0,7%) verzeichnete einen deutlichen Gewinnrückgang, schnitt aber dennoch nicht so schwach ab wie befürchtet. Western Alliance Bancorporation machten einen Satz um gut 24 Prozent. Die Bank hatte nicht nur einen Zuwachs bei den Nettozinseinnahmen vermeldet, sondern auch eine Erholung der Kundeneinlagen. Travelers verbesserten sich um 6,1 Prozent. Der Versicherer verdiente zwar etwas weniger als im Vorjahreszeitraum, übertraf aber die Markterwartungen deutlich. Zudem kündigte Travelers zusätzliche Aktienrückkäufe an. Abbott Laboratories (+7,8%) schnitt trotz eines Gewinneinbruchs nicht so schwach ab wie befürchtet und bekräftigte seinen Ausblick. United Airlines (+7,5%) stellte für das laufende zweite Quartal und das Geschäftsjahr einen Gewinn in Aussicht, der deutlich über den bisherigen Erwartungen des Marktes liegt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,25 +5,1 4,20 -16,6 5 Jahre 3,72 +3,3 3,68 -28,5 7 Jahre 3,66 +3,0 3,63 -31,3 10 Jahre 3,60 +2,4 3,58 -28,1 30 Jahre 3,79 +0,1 3,79 -17,9

Am US-Rentenmarkt stiegen die Renditen wieder, nachdem sie am Vortag ihren Anstieg kurz unterbrochen hatten. Nicht wenige Marktteilnehmer spekulieren zwar darauf, dass die Mai-Erhöhung die letzte des laufenden Zyklus sein könnte, sicher ist das aber nicht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0959 +0,0% 1,0956 1,0965 +2,4% EUR/JPY 147,72 +0,2% 147,50 147,54 +5,3% EUR/GBP 0,8819 +0,1% 0,8810 0,8796 -0,4% GBP/USD 1,2427 -0,1% 1,2436 1,2465 +2,7% USD/JPY 134,80 +0,1% 134,63 134,57 +2,8% USD/KRW 1.328,03 +0,0% 1.327,82 1.324,66 +5,2% USD/CNY 6,8910 +0,1% 6,8858 6,8894 -0,1% USD/CNH 6,8981 +0,1% 6,8945 6,8967 -0,4% USD/HKD 7,8495 +0,0% 7,8490 7,8495 +0,5% AUD/USD 0,6706 -0,1% 0,6715 0,6723 -1,6% NZD/USD 0,6160 -0,6% 0,6201 0,6203 -3,0% Bitcoin BTC/USD 28.854,66 -1,0% 29.157,88 30.039,19 +73,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den steigenden US-Renditen zog der Dollar etwas an, gemessen am Dollarindex um 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,29 79,16 -1,1% -0,87 -2,7% Brent/ICE 82,16 83,12 -1,2% -0,96 -3,2%

Die Erdölpreise fielen um rund 2 Prozent. Dabei dürfte neben dem festeren Dollar belastet haben, dass die Exporte aus den kurdischen Regionen des Irak wieder aufgenommen werden sollen, die zuletzt gestoppt worden waren. Dass die offiziellen US-Lagervorräte an Erdöl in der zurückliegenden Woche deutlich gesunken sind, stützte nicht - zumal zugleich die Benzinvorräte gestiegen sind.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.993,01 1.992,13 +0,0% +0,88 +9,3% Silber (Spot) 25,11 25,28 -0,6% -0,16 +4,8% Platin (Spot) 1.085,15 1.094,50 -0,9% -9,35 +1,6% Kupfer-Future 4,06 4,08 -0,5% -0,02 +6,3%

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

PEOPLE'S BANK OF CHINA

