The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.04.2023ISIN NameXS1799058174 ABSA GROUP 18/28 FLRUS500769JN53 KRED.F.WIED.V.21/2023 DLPL0000112900 POLEN 20/23USY47606AF80 KIA 17/23 REGSDE000DK9FY53 DEKABANK DGZ IHS.S.6541XS1400224546 EUROFIMA 16/23 MTNXS1398336351 MERLIN PPTYS S. 16/23 MTNDE000A1TNA47 SACHSEN-ANH.LS13/23XS1811433983 BANK AMERI. 18/24 FLR MTNXS0920221453 BUPA FIN.13/23FR0000571085 REP. FSE 92-23 O.A.T.FR0011037001 CADES 11/23 MTN