The following instruments on XETRA do have their first trading 20.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.04.2023Aktien1 CH1216478797 DSM-Firmenich AG2 CA7807641062 Royalties Inc.3 FR001400GKP3 Mersen S.A. BZR4 GB00BNGDN821 Melrose Industries PLC5 US92337U2033 Verb Technology Company Inc.Anleihen/ETF1 AT0000A33SK7 Österreich, Republik2 XS2468223107 Assicurazioni Generali S.p.A.3 US26884UAD19 EPR Properties4 US26884UAG40 EPR Properties5 US26884UAF66 EPR Properties6 DE000A3MQYT3 Hamburger Sparkasse AG7 XS2529233814 Intesa Sanpaolo S.p.A.8 US298785JW79 European Investment Bank (EIB)9 DE000A30V9M4 Kreditanstalt für Wiederaufbau10 DE000NLB4R58 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 AT0000A33SH3 Österreich, Republik12 XS2610209129 Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.13 USU14178FH22 Cargill Inc.14 US471048CW64 Japan Bank for International Cooperation15 XS2615559130 National Bank of Canada16 USC69798AX11 Ontario Teachers Finance Trust17 XS2600822998 Skipton Building Society18 BE6343192710 Belfius Bank S.A.19 USU14178FJ87 Cargill Inc.20 DE000HLB47M1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB47R0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB47A6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB47S8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB47H1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB47G3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB47F5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 DE000HLB47E8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 JE00BNG8LN89 WisdomTree California Carbon