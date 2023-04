HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Stammaktien von Sixt von 140 auf 147 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Analystentreffen und ein Gespräch mit dem Finanzvorstand habe ihre Ansicht bestätigt, dass der Autovermieter angesichts seiner soliden Finanzdaten in einer sehr guten Position sei verglichen mit der Konkurrenz, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allgemein schlügen nun höhere Zinskosten durch und die Bedingungen für Refinanzierungen würden herausfordernder, begründete sie ihre Einschätzung./ajx/ck



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326