Am Mittwochnachmittag vorgelegte Vorab-Ergebnisse zum ersten Quartal beförderten die KION Group zum Handelsende an die Spitze der MDAX-Gewinner. Und mit diesen Zahlen können die Bullen in der Tat "arbeiten", zumal KION daraufhin die 2023er-Prognose anhob.

Den vollständigen Artikel lesen ...