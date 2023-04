Die Studie identifizierte jedoch auch Verbesserungspotenzial für Schweizer Unternehmen: Im Bereich digitale Technologie investieren hiesige Firmen weniger als Firmen im Ausland.Zürich - Schweizer Unternehmen sind finanziell besser abgesichert und stärker auf ESG-Kriterien ausgerichtet als solche im Ausland. Dies geht aus einem internationalen Unternehmensvergleich des Beratungsunternehmens Accenture hervor. So schneiden Unternehmen in der Schweiz in Sachen finanzieller Belastbarkeit im Schnitt 1,2 mal besser ab als jene in den USA und 1,7 mal besser als jene in der EU...

