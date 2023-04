Das Management der Netflix-Aktie (WKN: 552484) hat am Dienstag dieser Woche neue Quartalszahlen vorgelegt. Bemerkenswert war alleine das Format. Nach dem Rückzug von Reed Hastings vom CEO-Posten ist der Gründer und langjährige Unternehmenslenker das erste Mal nicht in der Funktion des Kommentierens des Zahlenwerks gewesen. Allerdings sind es sowieso die Zahlen, nicht unbedingt die Personalien, die den Q1-Einblick so spannend gemacht haben. Es geht um Wachstum, Profitabilität … und womöglich um 2,117 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...