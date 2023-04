Neue Verimatrix-Microsite, VMX Labs und neue Verimatrix XTD UX und Design unterstreichen die zunehmende Verwendung von mobilen Apps als Angriffsweg durch Cyberkriminelle

Verimatrix-Veranstaltung im The Clancy Hotel zur Vorstellung des Verimatrix XTD-Schutzes für mobile Apps für Vordenker im Bereich Cybersicherheit

Verimatrix, der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, kündigte heute an, dass er auf seine neueste Verimatrix XTD UX und Design auf der diesjährigen RSA Conference vom 24. bis 27. April im Moscone Center in San Francisco vorstellen wird.

Am Stand 6473 der RSA Conference stellt das Unternehmen außerdem seine neue www.verimatrix.com/cybersecurity -Microsite sowie seine neuen VMX Labs vor, die Ratschläge zu Cyber-Bedrohungen sowie Einblicke und Kommentare von Experten geben, die Bedrohungsarten und Informationen untersuchen, die für Anwendungsentwickler und sogar Anwender hilfreich sind.

"Heutzutage sind die Apps an sich einfach nicht gegen Cyber-Kriminelle geschützt, und wenn die Verbindung zwischen der App und dem Backend-Dienst kompromittiert wird, gibt es ein riesiges Problem", sagt Asaf Ashkenazi, CEO bei Verimatrix. "Der einzige Weg, um zu wissen, ob diese Kompromittierung stattgefunden hat, ist die Verwendung von Sensoren in Ihrer App, die Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihre App manipuliert wurde, so dass Sie sofort Maßnahmen ergreifen können, um einen Angriff abzuwehren und dann die App-Schwachstelle zu beheben. Da Apps nun als Waffe gegen Unternehmen eingesetzt werden, hat sich die Angriffsfläche erheblich vergrößert einschließlich der nicht verwalteten Geräte von Verbrauchern, die nun von Verimatrix XTD überwacht werden können, ohne dass eine zusätzliche Software auf dem Gerät des Verbrauchers installiert werden muss. Wir freuen uns, diese Technologie an einem weltbekannten Veranstaltungsort wie der RSA Conference erstmals vorstellen zu können."

Verimatrix bietet eine erstaunliche neue Erfahrung für sein Produkt Verimatrix XTD, einschließlich der überarbeiteten UX und des Designs, die es Kunden ermöglichen, Bedrohungen für mobile Apps und die Geräte, die mit ihrer kritischen Infrastruktur verbunden sind, leichter zu verhindern, zu erkennen und vorherzusagen. Das Unternehmen hat seine Erkennungsfunktionen zusätzlich zu den Anwendungs- und Gerätedaten auf das Netzwerk ausgeweitet.

Verimatrix XTD-Frühstück

Am Dienstag, den 25. April, wird Juha Högmander, Vice President für Cybersicherheit bei Verimatrix, von 8 bis 9 Uhr im The Clancy Hotel in San Francisco die neueste XTD-Technologie von Verimatrix der Presse, Partnern und anderen Vordenkern der Branche vorstellen. Um sich für die Veranstaltung anzumelden, schicken Sie eine E-Mail an marketing@verimatrix.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten und kritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com und www.verimatrixcybersecurity.com.

