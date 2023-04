Der DAX scheint auch am Donnerstag unter der runden Marke von 16 000 Punkten erst einmal festzuhängen. Gut 30 Minuten vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit 15.891 Punkten knapp unter Vortagesschluss. Seit Wochenanfang bewegt er sich überwiegend in der Spanne zwischen 15.800 und 15.900 Punkten. Seit seinem März-Zwischentief vor viereinhalb Wochen hat der DAX um rund zehn Prozent zugelegt. Für weitere Anstiege fehlen derzeit die Impulse. Auch in New York hielten sich ...

