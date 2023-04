Emittent / Herausgeber: Wohnsinn GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

Wohnsinn.com: Neue Lösungen für frustrierte Wohnungssuchende in überfüllten Metropolen



Wohnsinn, das Kölner PropTech-Unternehmen, das sich auf die Digitalisierung der Wohnungsvermietung spezialisiert hat, gibt den nächsten Wachstumsschritt bekannt und präsentiert einen Produkt Relaunch mit neuen Funktionen. Die Plattform hat es sich zum Ziel gesetzt, die herausfordernde und oftmals frustrierende Wohnungssuche in überfüllten Metropolen für Suchende zu erleichtern. Mit der Einführung der neuen Funktionen richtet sich Wohnsinn.com sowohl an Enterprise-Kunden als auch an kleinere und mittelständische Wohnungsunternehmen, Hausverwalter, Makler und private Vermieter. Die Plattform bietet Schnittstellen zu allen gängigen CRM-Systemen und zahlreiche Mieterfunktionen, die den Vermietungsprozess vereinfachen und beschleunigen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Problematik der Wohnungssuche in überfüllten Städten. Wohnsinn.com hat einen Matching-Algorithmus entwickelt, um passgenaue Wohnungsangebote für Suchende zu generieren und so die oftmals langwierige und frustrierende Suche nach einer passenden Wohnung zu erleichtern. Zusätzlich bietet die Plattform Wohnungssuchenden innovative Funktionen wie detaillierte 3D-Besichtigungen, die es ermöglichen, die Wohnungen virtuell zu besichtigen, bevor ein persönlicher Besichtigungstermin vereinbart wird. Die Erstellung von Bewerbungsvideos und digitalen Selbstauskünften hilft Suchenden, sich von der Masse abzuheben. Ergänzend dazu unterstützt Wohnsinn.com seine Nutzer mit Umzugsmanagement-Funktionen. So können Strom, Internet und andere wichtige Anmeldungen direkt über die Plattform vorgenommen und verwaltet werden. "Unser Ziel ist es, die Wohnungssuche in überfüllten Metropolen einfacher und weniger frustrierend zu gestalten und Wohnungssuchenden ein einzigartiges Erlebnis zu bieten", erklärt Felix Weiss, Mitgründer von Wohnsinn.com. Nach erfolgreicher Etablierung in Köln plant das Unternehmen nun, sein Angebot auf weitere Regionen auszuweiten und ein ganzheitliches Ökosystem rund um das Wohnen aufzubauen. Dazu gehört nicht nur die Wohnungssuche und der Umzug, sondern auch die Unterstützung beim täglichen Leben in der Wohnung. Wohnsinn.com hat kürzlich eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu finanzieren. Die Plattform wird kontinuierlich in Köln und anderen deutschen Regionen eingesetzt, um dem Wohnungsmangel mit Technologie entgegenzuwirken und den Vermietungsprozess zu vereinfachen. Über Wohnsinn: Wohnsinn.com ist ein innovatives PropTech-Unternehmen aus Köln, das 2021 von Felix Weiss und Christian Philippi gegründet wurde. Die Gründer verbindet ihre Erfahrung als Vermieter und Wohnungssuchende, wodurch sie die Herausforderungen des Wohnungsmarktes aus erster Hand kennen. Die Plattform bietet nutzerfreundliche und effiziente Lösungen für Wohnungssuchende, Vermieter, Hausverwalter und Makler. Durch den Einsatz modernster Technologien und enge Zusammenarbeit mit führenden Property Managern in Deutschland vereinfacht Wohnsinn.com die Vermietungsprozesse und unterstützt Nutzer bei der Suche und dem Umzug in eine neue Wohnung. Kontakt: Felix Weiß

Telefon: 0221 9549 04 28

E-Mail: felix.weiss@wohnsinn.com

Pressemappe und weitere Informationen unter https://wohnsinn.com/ueber-uns/presse/



