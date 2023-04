EQS-Ad-hoc: LAIQON AG / Schlagwort(e): Kooperation

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 LAIQON AG und Union Investment Gruppe nehmen konkrete Gespräche über die Eingehung einer Kooperation zur Auflage eines neuen Investmentproduktes auf Hamburg, 20. April 2023 Die LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29), Hamburg, und die Union Investment Gruppe, Frankfurt am Main, haben sich darauf verständigt, die Gespräche für eine gemeinsame Produktentwicklung fortzusetzen und erörtern in diesem Zusammenhang die Eingehung einer möglichen Kooperation. Die konkreten Inhalte einer möglichen Kooperationsvereinbarung sowie Details der Produktgestaltung sollen Gegenstand der anstehenden Gespräche zwischen der LAIQON AG, dem WealthTech LAIC und der Union Investment Gruppe sein. Die Union Investment Gruppe ist der Experte für Asset Management in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Seit über 66 Jahren entwickelt Union Investment Anlagelösungen für private und institutionelle Investoren. 4.305 Mitarbeitende betreuen ein verwaltetes Vermögen von rund 413,1 Milliarden Euro in 1.351 verschiedenen Fonds. Insgesamt vertrauen Union Investment 5,8 Millionen Kunden ihr Geld an. (Stand der Zahlenangaben: 31.12.2022) Die LAIQON AG ist ein innovatives Finanzhaus mit einem verwalteten Vermögen von rund 6 Milliarden Euro in über 50 Wealth Produkten und Lösungen. Nachhaltiges Investieren als Symbiose aus Kunden- und Nachhaltigkeitszielen steht dabei im Fokus. Über das WealthTech LAIC werden mittels des LAIC ADVISOR® digitale und risikooptimierte Lösungen für private und institutionelle Investoren angeboten. Der LAIC ADVISOR® ist aufgrund eines großen Universums aus Daten von Publikumsfonds, ETFs, Aktien und Volkswirtschaften dazu in der Lage, Portfolios zu strukturieren, zu bewerten und je nach Marktlage und Kundenpräferenz zeitgleich anzupassen. Grundlage des LAIC ADVISOR® ist die digitale Plattform DAP 4.0, die als Herzstück und Synergieträger des LAIQON-Konzerns cloudbasierte Technologien kombiniert. (Stand der Zahlenangaben: 28.02.2023) DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN. Hendrik Duncker IR/PR LAIQON AG An der Alster 42 20099 Hamburg Tel: +49-40-325678-145 Fax: +49-40-325678-99 Mail: ir@ laiqon.com



