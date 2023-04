Baierbrunn (ots) -Der Alltag mit Diabetes kann anstrengend sein - bis hin zum Burnout. Betroffene können sich kraftlos, wütend und traurig fühlen, und wollen einfach Urlaub von ihrer Krankheit. Es ist nicht selten, dass bei einer Diabetes-Erkrankung auch die Psyche leidet, schreibt die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber".Von Menschen mit Typ 1 spüren etwa 40 Prozent einen erhöhten psychischen Leidensdruck. "Zukunftsängste, Sorge um Folgeerkrankungen und Erschöpfung durch den Stress mit dem Diabetes-Management sind aber ganz normal", sagt Susanne Baulig, die den Bereich Psychodiabetologie an der Poliklinischen Institutsambulanz für Psychotherapie der Universität Mainz leitet.Doch was hilft? Ein Platz in der Psychodiabetologie ist nicht immer notwendig - erste Anlaufstelle für professionelle Unterstützung könnte auch der Hausarzt, der Diabetologe oder das Diabetesteam sein. Manchen helfen auch Selbsthilfegruppen. Schafft man es nicht mehr, bestimmten Alltagsanforderungen nachzukommen, ist professionelle Hilfe angesagt. Bei milderer Belastung kann auch Reden schon viel bewirken, oder der Austausch mit anderen. In den sozialen Medien teilen Betroffene ihre Erfahrungen unter dem Hashtag diabetesburnout.Unter a-u.de/6qU2WX finden Sie einen Selbsttest.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 04/2023 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/DiabetesRatgeber/) und Instagram (https://www.instagram.com/diabetes_ratgeber/).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5489903