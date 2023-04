SAP legt am morgigen Freitag (21. April) die Zahlen für das erste Quartal vor. Nach einer längeren Durststrecke mit einem Ergebnisrückgang wegen hoher Investitionen in das Cloudangebot soll sich bei dem DAX-Konzern in diesem Jahr endlich das Blatt wenden. Die Investmentbank Oddo BHF hat die negative Einschätzung für die Aktie einen Tag vor den Zahlen aufgegeben.Über die Planvorgaben des SAP-Konzerns hat DER AKTIONÄR bereits berichtet. Auch einige Analystenschätzungen wurden im Vorfeld der Q1-Zahlen ...

