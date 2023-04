Das amerikanische Energieunternehmen Kinder Morgan Inc. (ISIN: US49456B1017, NYSE: KMI) wird am 15. Mai 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 28,25 US-Cents je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen. Record day ist der 1. Mai 2023 Gegenüber dem Vorquartal (0,2775 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um knapp 2 Prozent. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet beträgt die Dividende damit 1,13 US-Dollar. Beim derzeitigen ...

