Die Lufthansa-Aktie schickt sich an, die wichtige 10-Euro-Marke zurückzuerobern. Am gestrigen Mittwoch erreichten die Papiere der Kranich-Airline (intraday) in der Spitze immerhin 9,96 Euro, schlossen aber im Bereich von 9,80 Euro. Für frischen Schwung könnten nun News aus Portugal sowie eine positive Analystenstimme sorgen. Der portugiesische Ministerpräsident Antonio Costa sagte jüngst, die Deutsche Lufthansa AG habe Interesse an der staatlichen portugiesischen Fluggesellschaft TAP SA gezeigt ...

