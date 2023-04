Der weltbekannte Entwickler innovativer kabelloser Roboter-Poolreiniger Aiper führt heute seine branchenführende Poolroboter-Serie Seagull in Europa ein. Anlässlich der Markteinführung lud Aiper zu einer exklusiven Veranstaltung in Paris ein, die Sie sich hier ansehen können.

Andres Gomez, General Manager at Aiper Europe, gives keynote to guests at Aiper European launch event (Photo: Business Wire)

"Seit unserer Nominierung für den CES Innovations Award im Januar haben wir uns darauf gefreut, die Seagull-Serie offiziell in Europa einzuführen. Die Begeisterung für das Produkt bei unserer Einführungsveranstaltung war überwältigend", so Richard Wang, CEO und Gründer von Aiper Global. "Mit jeder Neueinführung hat unser engagiertes Entwicklungsteam die Reinigung eines Pools für Poolbesitzer schneller und einfacher gemacht. Befreit von der zeitraubende Aufgabe, den Pool makellos sauber zu halten, bleibt ihnen damit mehr Zeit. Die Funktionen aller Poolroboter sind speziell auf die Bedürfnisse von Poolbesitzern zugeschnitten, die Wert auf die entspannende Atmosphäre eines Ferienhauses legen."

Der Seagull Pro ist der Inbegriff der "Set and Forget"-Reinigungstechnologie. Er verfügt über ein Vier-Motoren-System und drei verschiedene Reinigungsmodi Bodenreinigung, Wandreinigung und Auto-Modus -, die alle die WavePath Navigation Technology von Aiper nutzen. Damit ist der Seagull Pro das fortschrittlichstes Gerät, das Sie je im Pool haben wollen.

Der Seagull Pro komplettiert neben dem Seagull Plus und Seagull SE die Seagull-Serie von Aiper. Jedes Gerät eignet sich für das ultramoderne vernetzte Zuhause und wurde entwickelt, um die Poolreinigung völlig stressfrei zu gestalten damit die Nutzung des eigenen Pools so entspannend ist wie in einem Hotel oder Resort.

Überlassen Sie die Poolreinigung dem Pro

Der Seagull Pro ist zweifellos einer der fortschrittlichsten Poolreiniger, die es gibt. Er ist mit dem weltweit ersten Vier-Motoren-System ausgestattet, das durch Ansaugen und schnelles Ausstoßen von Wasser Unterwasserbewegungen erzeugt, was die Aufnahme von Schmutz, Sand, Blättern und anderen unerwünschten Partikeln vom Boden des Pools schneller und effizienter macht.

Für die Orientierung verwendet der Poolroboter die firmeneigene Unterwassser-WavePath Navigation Technology von Aiper, die für eine Maximierung des Reinigungsbereichs des Seagull Pro sorgt. Dies gelingt durch die Verwendung eines systematischen Wellenmusters, das die bei weniger intelligenten Reinigungsgeräten gebotene zufällige oder ungelenkte Reinigung ablöst. Dank seiner einzigartigen Kletterfunktion kann der Seagull Pro auch die Wände und die Wasserlinie des Pools automatisch reinigen, wodurch eine weitere mühsame Aufgabe für Poolbesitzer von der Liste der zu erledigenden Aufgaben verschwindet.

Kabellos, autonom und mit einer längeren Akkulaufzeit von bis zu 3 Stunden ausgestattet, bietet der Seagull Pro ein effiziente Unterwasserreinigung für Pools bis zu 300 Quadratmeter und bis zu 130 GPM Wasser. Er ist sogar in der Lage, sich selbst am Beckenrand zu parken, wenn der Akku zur Neige geht.

Die gesamte Seagull-Serie hebt ab

Die verbleibenden Geräte der Seagull-Serie eignen sich perfekt für kleinere Schwimmbecken. Der Seagull Plus und Seagull SE verfügen auch über die praktische Selbstparkfunktion, LED-Anzeigen zur einfachen Überprüfung des Batteriestatus und einen leicht zu reinigenden Filtereinsatz für Schmutz, Ablagerungen und andere Partikel, sind aber für kleinere, schnellere Reinigungen konzipiert, ohne dass die Qualität darunter leidet.

Bei der Effizienz der Poolreinigung rangiert der etwas günstigere Seagull Plus gleich hinter dem Seagull Pro und liegt dabei weit vor den kabelgebundenen, analogen oder einfacheren Poolreinigungsgeräten. Mit einer Akkuladezeit von 2,5 Stunden und einer Laufzeit von bis zu 110 Minuten eignet er sich dank seines Doppelmotorsystems perfekt für die Reinigung von Pools bis zu 120 Quadratmetern. Analog dazu eignet sich der Seagull SE ideal für Pools bis zu 80 m². Er bietet eine Ladezeit von weniger als 2,5 Stunden, einer Betriebszeit von bis zu 90 Minuten und dieselben Doppelantriebsmotoren und Bodenschrubber für eine effektive Tiefenreinigung.

Über Aiper

Aiper ist der weltweit führende Entwickler von umweltfreundlichen, kabellosen Roboter-Poolreinigern, dessen Ziel es ist, mithilfe von Technologie und Innovation einen unbeschwerten Lebensstil zu schaffen. Anders als bei anderen Produkten auf dem Markt wird bei jedem Aiper-Produkt eine Minimierung des arbeitsverbundenen Zeit- und Kostenaufwands garantiert und so bleibt mehr Zeit für schöne Stunden mit Freunden und der Familie am Pool. Der Aiper Seagull Pro wurde 2023 mit einem CES 2023 Innovations Award ausgezeichnet.

