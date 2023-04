Graz (ots) -Neue Programme, Tools, Technik und Herausforderungen - 2023 wird es für Unternehmen immer wichtiger, ihre Mitarbeiter schnell und effektiv weiterzubilden. Dabei laufen digitale Lernplattformen herkömmlichen Bildungsmaßnahmen allmählich den Rang ab. Doch welche Vorteile bieten sie wirklich gegenüber ihren klassischen Vorbildern?"E-Learning-Plattformen machen konventionellen Weiterbildungen nicht nur Konkurrenz - richtig umgesetzt machen sie sie sogar überflüssig", sagt Alexander Knechtl. Der E-Learning-Profi implementiert täglich digitale Schulungssysteme in Firmen und weiß daher, warum immer mehr Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen auf sie zurückgreifen.In diesem Artikel stellt er die fünf größten Vorteile von E-Learning-Plattformen vor - und verrät, warum sie in der Unternehmenswelt immer beliebter werden.1. Vorteil: Flexibilität und ZeitersparnisEine der größten Vorteile von digitalen Lernplattformen ist die Flexibilität. Mitarbeiter können sich ihre Lernzeiten selbst einteilen und von jedem beliebigen Ort aus auf die Lerninhalte zugreifen. Dadurch können sie sich ihren Arbeitstag selbstständiger gestalten und sind nicht mehr an fixe Schulungszeiten gebunden. Durch die Zeitersparnis entsteht außerdem weniger Arbeitsausfall, da die Mitarbeiter die Schulungen flexibel in ihren Arbeitsalltag integrieren können.2. Vorteil: Personalisierte LerninhalteDigitale Lernplattformen bieten auch personalisierte Lerninhalte. Die Mitarbeiter können sich an ihrem individuellen Kenntnisstand orientieren und ihren Lernfortschritt selbst überwachen. Dadurch wird vermieden, dass sie sich mit bereits bekannten Inhalten aufhalten oder überfordert werden. Gleichzeitig können die Mitarbeiter ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele in die Schulung einbringen, was zu einem besseren Lernerfolg führt.3. Vorteil: Interaktive SchulungsinhalteDigitale Lernplattformen bieten auch interaktive Schulungsinhalte. Statt monotonen Power-Point-Präsentationen werden multimediale Elemente wie Videos, Grafiken oder Quizze eingesetzt, um den Lernprozess abwechslungsreicher und damit effektiver zu gestalten. Durch die interaktiven Elemente werden die Mitarbeiter außerdem mehr in den Lernprozess eingebunden und können sich besser mit den Inhalten identifizieren.4. Kosten- und Zeitersparnis für UnternehmenDurch den Einsatz digitaler Lernplattformen können Unternehmen erheblich Kosten und Zeit sparen. Die Durchführung von Präsenzschulungen erfordert nicht nur einen höheren finanziellen Aufwand, sondern auch einen höheren organisatorischen Aufwand. Durch den Einsatz digitaler Lernplattformen entfallen diese Kosten und Aufwände. Zudem können die Schulungen einfach und schnell aktualisiert werden, was zu einem zeitlichen Vorteil führt.5. Bessere ErfolgskontrolleE-Learning-Plattformen ermöglichen eine bessere Erfolgskontrolle. Die Mitarbeiter können durch Tests oder Quizze ihr Wissen überprüfen und die Lerninhalte selbstständig wiederholen. Gleichzeitig können die Fortschritte der Mitarbeiter von den Verantwortlichen des Unternehmens jederzeit eingesehen werden. So lässt sich der Lernerfolg besser messen und gezielte Verbesserungen in der Weiterbildung umsetzen.FazitDigitale Lernplattformen sind aus der Unternehmenswelt nicht mehr wegzudenken. Sie bieten zahlreiche Vorteile, die konventionelle Schulungen nicht bieten können. Flexibilität, personalisierte Lerninhalte, interaktive Schulungsinhalte, Kosten- und Zeitersparnis sowie eine bessere Erfolgskontrolle sind nur einige der Vorteile, die digitale Lernplattformen bieten.Unternehmen sollten daher prüfen, welche Plattform am besten zu ihren Anforderungen passt und welche Schulungsinhalte digital angeboten werden können. Dabei ist es wichtig, auf die Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeiter einzugehen und die Schulungen entsprechend zu gestalten.Durch den Einsatz digitaler Lernplattformen können Unternehmen ihre Mitarbeiter schneller und effektiver weiterbilden und somit langfristig wettbewerbsfähig bleiben.Über Alexander Knechtl:Alexander Knechtl ist der Gründer und Geschäftsführer von LearningSuite - einer Lernplattform für hochpreisige Coaching-Programme, mit der Unternehmen, Coaches, Trainer und Agenturen ihre eigene Lernakademie bauen und ihr Business erfolgreich skalieren können. Alexander Knechtl glaubt daran, dass jeder Außergewöhnliches leisten kann. Mit LearningSuite hat er sich der Aufgabe verschrieben, das Beste aus den Menschen herauszuholen. Mehr Infos dazu unter: https://www.learningsuite.io/Pressekontakt:LearningSuite GmbHVertreten durch: Alexander Knechtl, Florian Gerstner und Fabio Morettihttps://www.learningsuite.iooffice@learningsuite.ioPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: LearningSuite GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167186/5489967