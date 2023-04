Münster (ots) -Immer weniger Menschen bewerben sich in Autohäusern - ein Trend, der lange anhält und sich tendenziell weiter verschärft. Eine Lösung ist meistens nicht in Sicht: Herkömmliche Rekrutierungsmethoden liefern längst nicht mehr die gewünschten Ergebnisse."Wer in Zukunft noch Mitarbeiter finden möchte, muss sein Recruiting inhaltlich und digital nach vorn bringen. Andere Branchen nutzen diese Möglichkeiten bereits - die Autohäuser, die es nicht tun, werden leider leer ausgehen", erklärt Sascha Röwekamp. Durch seine jahrelange Erfahrung im Autohaus, ob als Vertriebsleiter, in der Geschäftsleitung bei den größten Autohandelsgruppen Deutschlands und als Berater, kennt Röwekamp die Probleme genau. Er verrät in diesem Gastartikel, wie Autohäuser innovative Methoden nutzen, um Bewerber zu gewinnen.Innovative Methoden sind gefragtZwar nutzen viele Autohäuser bereits diverse Jobportale, Headhunter oder Social Media, um ihre offenen Stellen zu besetzen. Allerdings bringen diese Maßnahmen in der Regel nicht mehr den erwünschten Erfolg. Stattdessen hält der Einsatz von künstlicher Intelligenz und Verkaufspsychologie Einzug in den umkämpften Markt - und treibt die Gewinnung der besten Talente maßgeblich voran.Darüber hinaus sollten Autohäuser vermehrt auf Employer Branding setzen. Hierbei geht es darum, das Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren und Bewerber von den Vorzügen des Arbeitgebers zu überzeugen. Das kann beispielsweise durch die Gestaltung einer modernen Karrierewebsite oder durch gezielte Social-Media-Maßnahmen erreicht werden. Auch Events oder Messeauftritte können dazu beitragen, das Unternehmen als Arbeitgebermarke zu stärken und Bewerber anzuziehen.Interne Weiterbildungen und SchulungenNeben der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern sollten Autohäuser auch bestehende Mitarbeiter fördern und weiterbilden. Hierdurch können Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen gebunden werden und gleichzeitig können sie sich beruflich weiterentwickeln. Autohäuser sollten daher darauf achten, ihren Mitarbeitern regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten. Dies kann durch Schulungen, Workshops oder Coachings erfolgen und hat den Vorteil, dass die Mitarbeiter ihr Wissen und ihre Fähigkeiten kontinuierlich erweitern können. Um dabei maximale Effizienz zu erzielen, empfiehlt sich der Einsatz digitaler Onboarding-Plattformen, mit deren Hilfe neue Mitarbeiter lückenlos eingearbeitet werden können, ohne dafür zusätzliches Personal binden zu müssen.FazitDie Personalbeschaffung im Automobilhandel ist im Wandel. Herkömmliche Rekrutierungsmethoden reichen oft nicht mehr aus, um geeignete Bewerber zu finden. Autohäuser müssen sich deshalb auf innovative Methoden konzentrieren, um ihre Sichtbarkeit als Arbeitgeber zu erhöhen und potenzielle Bewerber zu gewinnen. Insbesondere der Einsatz von künstlicher Intelligenz und Verkaufspsychologie ist hierbei sinnvoll, ebenso wie Employer-Branding-Maßnahmen und gezielte Weiterbildungsangebote. Nur so können Autohäuser auch in Zukunft ihre Personalbedarfe decken und im Wettbewerb um Talente bestehen.Über Sascha Röwekamp:Sascha Röwekamp ist der Gründer und Geschäftsführer der Unternehmensberatung RWKMP®. Zusammen mit seinem Team unterstützt und begleitet er Geschäftsführer und Inhaber von markengebundenen Autohäusern durch ihre Transformation in den Vertrieb der Zukunft. Dabei fusioniert das Team der RWKMP® den Vertrieb, das Marketing und die Digitalisierung in einem einzigen Konzept. Weitere Informationen unter: https://rwkmp.de/Pressekontakt:Röwekamp GmbHVertreten durch Sascha Röwekamphttps://rwkmp.dezukunft@rwkmp.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Sascha Röwekamp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163383/5489982