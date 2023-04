München (ots) -Mitte Juni 2023 stößt Tim Borys zum Cast der ARD-ErfolgstelenovelaOptimistisch, witzig, selbstbewusst: Ab Folge 4046 (voraussichtlicher Sendetermin: 6. Juni 2023) ist Tim Borys als Julian Specht in der Bavaria Fiction-Produktion zu sehen. Der gelernte Kfz-Mechatroniker kommt nach Bichlheim, um in seinem neuen Job als Chauffeur durchzustarten.Julian ist mit fünf Geschwistern groß geworden und ein absoluter Familienmensch. Mit seiner lockeren und einfühlsamen Art kommt er nicht nur bei seinen Fahrgästen, sondern auch bei den Frauen gut an. So dauert es nicht lange, bis eine neue Liebesgeschichte am "Fürstenhof" Fahrt aufnimmt!"Beim 'Sturm' bekommt man zu spüren, was es bedeutet, so eine Produktion stemmen zu können. Das Team trägt mich durch die Arbeit und ich freue mich, ein kleines Rädchen in dieser fantastischen Produktion zu sein", verrät uns Tim Borys über die Dreharbeiten. Auf seine Rolle dürfen die Zuschauer gespannt sein: "Julian ist ein Macher. Probleme, egal welcher Natur, packt er sowohl mit dem Pragmatismus eines Kfz-Mechanikers als auch mit der Sensibilität eines Sohns aus einer Großfamilie an. Er weiß, was er will, und lässt sich, trotz allem Respekt, nicht von Hierarchien einschüchtern."Sein Schauspielstudium absolvierte Tim Borys am William Esper Studio in New York City. Seitdem stand er für einige Theaterproduktionen auf der Bühne, beispielsweise für "Zorn" bei den Hamburger Kammerspielen. Zuletzt spielte er in der ZDF-Produktion "Ein Sommer in Istrien" und im Kinofilm "Zwei ist eine gute Zahl" eine Hauptrolle."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/Fotos auf www.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel. 089/558944-867, E-Mail: Burchard.Roever@ard.deNina Habrunner, PR-Redakteurin "Sturm der Liebe"Tel. 089/6499-2868, E-Mail: nina.habrunner@bavaria-fiction.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5490007