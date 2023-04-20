DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
LEVERAGE SHA ETP 2070 EUR IE00BKT66M25 BAW/UFN
LEVERAGE SHA ETP 2071 EUR XS2337089846 BAW/UFN
LEVERAGE SHA ETP 2072 EUR XS2472332969 BAW/UFN
LEVERAGE SHA ETP 2072 EUR XS2472333009 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
LEVERAGE SHA ETP 2070 EUR IE00BKT66M25 BAW/UFN
LEVERAGE SHA ETP 2071 EUR XS2337089846 BAW/UFN
LEVERAGE SHA ETP 2072 EUR XS2472332969 BAW/UFN
LEVERAGE SHA ETP 2072 EUR XS2472333009 BAW/UFN