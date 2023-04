Emittent / Herausgeber: Solvium Holding AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

Unter dem Motto: "Wir haben verstanden und werden nachhaltig" hat die Solvium Holding AG einen Nachhaltigkeitsbericht erarbeitet. Solvium ist eines der ersten Unternehmen der Sachwertbranche, das einen solchen Bericht vorlegt, der sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN (SDGs) orientiert. Das Unternehmen betrachtet sich als aktiv gestaltender Teil von Wirtschaft und Gesellschaft. Erklärtes Ziel ist es, als mittelständisches Unternehmen nachhaltig einen Betrag zu einer gerechteren und sauberen Welt zu leisten.



Im Jahr 2021 regten fast gleichzeitig Mitarbeitende und Vorstandsmitglieder an, über Strategien zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen nachzudenken. Kurz darauf leitete das Unternehmen einen Nachhaltigkeitsprozess ein, der sich an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SDGs) und der EU-Taxonomie mit ihren ESG-Kriterien orientiert. Noch im selben Jahr wurde Solvium als Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) aufgenommen. Der jetzt erarbeitete Nachhaltigkeitsbericht ist Grundlage für die Checkliste des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) für die nicht-finanzielle Berichterstattung (CSR-RUG). Diesen Bericht wird Solvium jährlich aktualisieren und über Status und Fortschritte berichten.



Die Solvium-Gruppe hat im Jahr 2022 begonnen, das Unternehmen auf die erhöhten Anforderungen der Gesellschaft an nachhaltiges und verantwortliches Wirtschaften auszurichten. Um frühzeitig auf zukünftige gesetzliche Anforderungen vorbereitet zu sein, wurden und werden schon jetzt verschiedene Daten im Bereich CSR erhoben und schrittweise ins Risikomanagement integriert.



André Wreth, Vorstand für Kommunikation der Solvium Holding AG: "Wir alle, Vorstände und Mitarbeiter:innen, haben verstanden, dass es um mehr geht, als Recyclingpapier und Ökostrom einzukaufen, wie es manchmal spöttisch heißt. Denn auch unsere Arbeitswelt ist Teil der Welt, in der wir leben und wir müssen dafür sorgen, dass wir nachhaltig fair und verantwortlich miteinander umgehen. Was wir innen leben, tragen wir auch nach außen: Unser Anlagenkonzept aus den drei Säulen "Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit" haben wir um die Säule "Nachhaltigkeit" erweitert, um unseren eigenen moralischen und ethischen sowie den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Wo immer möglich wollen wir in Zukunft Ökonomie und Ökologie gleichrangig betrachten."

Der Bericht ist hier abrufbar: https://www.solvium-capital.de/fileadmin/user_upload/Solvium_Nachhaltigkeitsbericht_2023.pdf

Über Solvium

Die Solvium-Holding-Gruppe ist Anbieter und Manager solider und innovativer Investments für Privatanleger:innen und professionelle Investoren:innen im Logistikbereich und ist ein in diesem Bereich international tätiger Asset-Manager. Solvium investiert in lukrative Ausrüstungsgegenstände wie Standardcontainer, Standard-Tankcontainer, Wechselkoffer und Güterwagen, die im internationalen Warenverkehr auf Schiene, Straße und den Weltmeeren eingesetzt werden. Solvium bevorzugt bei den Anlageprodukten Sachwertinvestments mit kurzer und mittlerer Laufzeit und achtet beim Management der Assets darauf, die Risiken beherrschbar zu machen. Damit bietet das Unternehmen Investoren:innen die Möglichkeit, vom stetig wachsenden Logistik- und Transportmarkt zu profitieren.



Solvium verfügt seit der Unternehmensgründung im Jahr 2011 über einen makellosen Track-Record. Das Unternehmen betreut in Deutschland rund 20.000 geschlossene Verträge und hat bislang mehr als 500 Millionen Euro Anlagekapital investiert. Alle Miet-, Zins- und Rückzahlungen, mittlerweile mehr als 300 Millionen Euro, wurden planmäßig und pünktlich geleistet. Aktuell managt die Unternehmensgruppe Assets im Wert von mehr als 300 Millionen Euro.

Zur Unternehmensgruppe gehören der Containermanager Noble Container Leasing Ltd. mit Standorten u.a. in Hongkong, Singapur und Seoul - eines der führenden innerasiatischen Vermietunternehmen für Container - und die Axis Intermodal Deutschland GmbH, Europas größtes Vermietunternehmen für Wechselkoffer.



