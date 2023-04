Die Hamburger Weinhandelsgruppe Hawesko Holding SE (ISIN: DE0006042708) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,90 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit bleibt die Dividende unverändert. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre neben der regulären Dividende (1,90 Euro) zusätzlich noch eine Sonderdividende von 0,60 Euro. Beim derzeitigen Aktienkurs von 42,40 ...

