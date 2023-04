Tesla -7.77% AktienMax (BAMBUS10): ?Tesla in der Pole Position: Wie das Unternehmen die Rezession meistert ... ?? Tesla veröffentlichte gestern, am Mittwoch, den 19. April 2023, seine Finanzzahlen für das erste Quartal 2023. Viele Börsenteilnehmer richteten ihr Augenmerk auf die Gewinnmarge, die jedoch auf Basis eines Quartals wenig aussagekräftig ist. Ich hatte zwar eine höhere Gewinnmarge erwartet, aber es gab einige einmalige Sondereffekte neben den Preissenkungen der Fahrzeuge, die ich in meiner Betrachtung nicht berücksichtigt hatte (Garantieanpassungen etc.). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...