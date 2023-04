Zürich (ots) -Einmal im Jahr wird er vergeben: Der IV-Arbeitgeber-Award für den Kanton Zürich. Dieses Jahr geht er an die Bachofner Kanalreinigungen AG aus Fehraltorf. Das 24-köpfige Unternehmen hat 2022 fünf Menschen mit einem gesundheitlichen Handicap angestellt. Die Finalfeier ging gestern bei der SVA Zürich über die Bühne."Weil ich es kann", antwortet Andreas Schulthess, Inhaber der Bachofner Kanalreinigungen AG, auf die Frage, warum sich sein Unternehmen so stark für Menschen mit einem gesundheitlichen Handicap einsetzt. "Es gibt Höhen und Tiefen, doch am Ende des Tages gewinnen alle", sagt er. Man merkt ihm seine persönliche Überzeugung an.Der Funke ist übergesprungen: "Vier neue Festanstellungen und eine Lehrstelle für Menschen mit Handicap in nur einem Jahr, das hat die Jury sehr beeindruckt", betonte Medienexperte und Jurymitglied Alex Oberholzer an der This-Priis-Finalfeier am 19. April. "Eine unglaubliche Leistung für ein Unternehmen dieser Grösse", sagte er weiter. Unter grossem Applaus überreichte er den Preis im Namen der Jury und der SVA Zürich an Andreas Schulthess und seine Bachofner Kanalreinigungen AG. So viel Engagement habe den This-Priis 2023 verdient.Fünf engagierte FinalistenFünf engagierte Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Grösse haben es dieses Jahr ins Finale geschafft: Aeberli Treuhand AG, E. Schellenberg Textildruck AG, Musik Hug, Zurich Versicherungen und Bachofner Kanalreinigungen AG. "Sie alle hätten eine Auszeichnung verdient", betonte Martin Schilt, Bereichsleiter IV-Stelle der SVA Zürich, der durch den Abend führte. "Denn jedes dieser Unternehmen setzt sich vorbildlich für die Integration von Menschen mit einem gesundheitlichen Handicap ein."Erstmals in der 17-jährigen Geschichte des This-Priis hatte das Publikum dieses Jahr die Möglichkeit, einen Publikumspreis zu vergeben. Dieser ging ebenfalls an die Bachofner Kanalreinigungen AG.Eine Bühne für ErfolgsgeschichtenEine Premiere war auch der rote Teppich, den die SVA Zürich für die rund 200 anwesenden Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber vor dem Eingang ausrollte. "Jeder Arbeitsplatz, der für eine Person mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung geschaffen oder erhalten wird, ist eine Erfolgsgeschichte", betonte Martin Schilt. Dieses Engagement könne gar nicht genug wertgeschätzt werden.3'195 solcher Erfolgsgeschichten konnte die IV-Stelle der SVA Zürich im vergangenen Jahr verzeichnen. So viele wie noch nie. "Der This-Priis ist eine würdige Bühne, um diese Geschichten zu erzählen und zu feiern", sagte Martin Schilt weiter. "Denn gelungene Integration verändert Leben."((Infokasten))Der Namensgeber des This-Priis ist Matthias "This" Widmer. Er wurde mit einer cerebralen Lähmung geboren und inspirierte mit seiner Lebensfreude sein ganzes Umfeld. Zeitlebens wünschte er sich einen "richtigen" Beruf. Ein Wunsch, der schliesslich in Erfüllung ging. Im Jahr 2006 rief seine Familie den This-Priis ins Leben, mit dem Ziel, möglichst viele Unternehmen und Institutionen zu motivieren, Menschen mit einem gesundheitlichen Handicap bei sich zu integrieren. This Widmer verstarb 2021. 2016 übergab die Familie Widmer den This-Priis an die SVA Zürich. Er wird jährlich verliehen.Pressekontakt:SVA ZürichDaniela Aloisi, Leiterin KommunikationE-Mail: presse@svazurich.chTelefon: 044 448 55 66Original-Content von: SVA Zürich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100084174/100905707