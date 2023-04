Der Goldpreis befindet sich in einer Konsolidierung. Das Edelmetall musste in der laufenden Woche bislang Federn lassen, die Bullen mussten die Marke von 2.000 Dollar aufgeben. "Ganz überraschend kommt das nicht", sagt Markus Bußler. Der Ausbruch auf ein frisches Allzeithoch blieb bislang versagt.Letztlich gehe es um die Erwartungshaltung an die Fed. Rechnete der Markt noch vor einer Woche damit, dass bereits im September die Zinsen wieder sinken werden, geht die Mehrheit mittlerweile von länger ...

