Würzburg (ots) -Outdoormöbel und Dekoration für ein entspanntes Sommerfeeling und herrlich maritime Urlaubs-Vibes - das und mehr können Kundinnen und Kunden ab sofort auf dem XXXLutz Sommermarkt entdecken. Ob Zierkissen im Boho-Style, filigrane Glasvasen oder Tischdekoration mit viel Liebe zum Detail: Das Sortiment für die warme Jahreszeit bei den Möbelhäusern mit dem Roten Stuhl macht individuelle Sommerträume wahr und verwandelt jeden Outdoorbereich in ein echtes Sommerparadies.Boho Patio: "Life is about good vibes"Bunt, fröhlich, optimistisch: mit Boho Patio zieht zuhause ein farbenfrohes Holliday-Feeling ein. Trendige Must-haves in den Wohlfühlfarben Rot, Orange, Gelb und Creme im Mix mit kräftigem Waldgrün ergeben ein einzigartiges Farbenspiel, das von einem Sonnenuntergang am Meer träumen lässt. Neben den unverzichtbaren bunten Kissen für die Outdoor-Lounge im Ibiza-Stil, bequemen Gartensesseln aus Rattan oder einem mondänen Daybed aus Holz dürfen für einen authentischen Boho-Look auch Outdoorteppiche nicht fehlen. Ergänzend sorgen Leinenstoffe und Flechtoptiken, Makramee an den Wänden, Trockenblumen in angesagten Glasvasen sowie Geschirr in naturnaher Stein- und Ton-Optik für einen runden Look und lassen auf jedem City-Balkon ein modernes Bohemien-Ambiente entstehen.City Beach: Maritimes Flair genießenSobald die sommerlichen Temperaturen Groß und Klein nach draußen locken, wird es Zeit, dem eigenen Garten ein Style-Update zu verpassen. Kundinnen und Kunden können sich hierzu auf dem XXXLutz Sommermarkt inspirieren lassen - und finden auf der mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Ausstellungsfläche trendige Eyecatcher für jeden Geschmack. Mit Sisalmöbeln, Hängematten, Sonnenschirmen, Windlichtern und maritimer Dekoration zieht ein entspanntes Beach-Feeling auf dem City-Balkon ein. Ergänzend halten die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl Textilien in Aquamarin, Türkisblau, sonnigem Orange und kontrastierendem Grau bereit, die daheim ein wunderbar maritimes Flair entstehen lassen. Dank der dekorativen Teller, Schalen und Gläser im Sortiment wird der nächste Feierabenddrink mit Freunden und Kollegen zum stilechten Sundowner im Beach-Bar-Look.Let's Camp: Im Einklang mit der NaturEin knisterndes Lagerfeuer unter dem Himmelszelt bedeutet Freiheit und Lebensfreude pur. Ganz nach dem Motto "Back to Basic" halten die XXXLutz Möbelhäuser auf dem Sommermarkt alles bereit, was den Campingausflug - oder das Grillfest im Garten - mit Freunden und Familie zum unvergesslichen Event macht. Von funktionalen Campingstühlen und wärmenden Picknickdecken über robuste Emaillebecher und praktische Jutebeutel bis hin zu transportablen Leuchten und Windlichtern finden Kundinnen und Kunden auf dem Sommermarkt alles, was das Camper-Herz begehrt. Stilecht in naturnahem Olivgrün, Ocker, Terrakotta und Himmelblau macht die Outdoor-Ausrüstung auch beim nächsten Grillfest mit der Familie im Garten eine gute Figur.Ob Boho-Style, City-Beach-Look oder Ausrüstung für Camping-Abenteuer - dieser Sommer steht ganz im Zeichen des entspannten Urlaubs-Feelings! Auf dem Sommermarkt bei XXXLutz sowie unter www.xxxlutz.de finden Kundinnen und Kunden ab sofort die passende Inspiration, um ihren Outdoorbereich in ein einzigartiges Relax-Paradies zu verwandeln.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 49 XXXLutz Einrichtungshäuser und 46 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.Pressekontakt:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/5490102