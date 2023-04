London/Berlin (ots) -- Entain Foundation vergibt Stipendien zur Unterstützung unterrepräsentierter Gruppen in der Technologiebranche- Förderung von zwei studierenden und zwei promovierenden Frauen im Bereich der digitalen Bildung- Teil der globalen "Entrain"-Initiative zur Schaffung von mehr Vielfalt im TechnologiebereichDie Entain Foundation, die Stiftung des weltweit führenden Anbieters von Sportwetten, Glücksspielen und interaktiver Unterhaltung Entain plc, finanziert im Rahmen ihrer globalen Initiative EnTrain Stipendien für zwei Studierende und zwei Promovierende der Exzellenzuniversität TU Berlin. Die Stipendien sind Teil der von Entain gestarteten globalen "EnTrain"-Initiative, die im November 2021gestartet wurde, um Diversität in der Technologiebranche zu fördern und Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen den Zugang zum MINT-Bereich zu erleichtern.Die Entain-Stiftung stellt über drei Jahre 150.000 Euro für vier Stipendien zur Verfügung, mit denen Studentinnen motiviert und befähigt werden sollen, akademische Studien in MINT-Fächern bis hin zur Promotion zu absolvieren. Die zwei Studienstipendien für Bachelorstudierende werden mit einer Laufzeit von drei Jahren im Lehramtsstudiengang "Arbeitslehre" (Bachelor of Science) vergeben und beinhalten einen Auslandsstudienanteil. "Ein Großteil der Studierenden dieses berufsvorbereitenden Studiengangs hat einen Migrationshintergrund. Die Stipendien leisten damit nicht nur einen Beitrag zur Förderung von jungen Frauen, sondern auch einen Beitrag zu mehr Vielfalt im Lehramt an der Schule und zur Förderung der beruflichen Bildung", so Prof. Hans-Liudger Dienel, Leiter des Fachgebiets Arbeitslehre/Technik und Partizipation an der TU Berlin.Zwei Promotionsstipendien sollen - ebenfalls für drei Jahre - im Bereich "Digitale Bildung" vergeben werden. Die Gesellschaft der Freunde der TU Berlin wird die Stipendien ausschreiben. Die Auswahl geeigneter Kandidatinnen sowie die fachliche Betreuung der Stipendiatinnen obliegt Prof. Dr. Susann Fegter, Direktorin der "School of Education" an der TU Berlin, Prof. Dr. Hans-Liudger Dienel und Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß, Vorsitzender des Vorstands der Gesellschaft von Freunden der TU Berlin."Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und streben danach, hier eine Führungsrolle in der Technologiebranche einzunehmen. Vielfalt ist uns dabei ein besonders wichtiges Anliegen. Da immer noch viele Gruppen im Technologiesektor unterrepräsentiert sind, möchten wir bereits bei der Ausbildung junger Menschen ansetzen und sie so motivieren, auch beruflich in diesem Sektor Fuß zu fassen. Mit EnTrain unterstützen wir Menschen, die sonst vielleicht keine Chance gehabt hätten, eine Karriere im Tech-Bereich einzuschlagen. Damit möchten wir auch grundsätzlich dazu beitragen, dass der Technologiesektor als Wachstumsmarkt über die richtigen Talente verfügt, die er dringend benötigt," erläuterte Grainne Hurst, Director Corporate Affairs von Entain plc und Vorstandsmitglied der Entain Foundation."Entains Stipendienprogramm passt ganz hervorragend zu den Zielen der Technischen Universität Berlin, zukünftigen Lehrkräften Handlungswissen für das Verständnis und die Gestaltung digitaler Welten zu vermitteln", so Prof. Dr. Geraldine Rauch, die Präsidentin der Technischen Universität Berlin. "Die Förderung von jungen Frauen und der internationale Austausch sind uns dabei ein besonderes Anliegen", sagt Professor Susann Fegter. "Die Gesellschaft von Freunden sieht eine ihrer wesentlichen Aufgaben in der Unterstützung von Studierenden und jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und freut sich, das Stipendienprogramm unterstützen zu können", ergänzt Professor Hans-Ulrich Heiß.EnTrain ist das erste globale, strategische Engagement der Entain Foundation, eine globale Initiative zur Förderung der Diversität im Technologiesektor, die mit mehreren Millionen Euro ausgestattet ist. Entain hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 das Leben von mehr als einer Millionen Menschen auf der ganzen Welt positiv zu beeinflussen, entweder persönlich oder aber mittelbar das ihrer Familien und Angehörigen.Die Finanzierung der vier Stipendien an der TU Berlin reiht sich in eine Reihe erfolgreicher Projekte ein, die bereits durch die Entain Foundation unterstützt werden. In den USA hat die Entain Foundation bereits eine Stipendienpartnerschaft mit der University of Nevada Las Vegas (UNLV) geschlossen, um Bewerber:innen zu unterstützen, die eine Karriere in der Online-Sportwetten- und Glücksspielbranche anstreben. Die ersten Absolvent:innen werden mit Softwareingenieur:innen und Technolog:innen zusammenarbeiten, die im Global Innovation Team von Entain im Harry Reid Research and Technology Park tätig sind.Die Entain Foundation finanziert bereits seit 2021 eine gesonderte Partnerschaft mit der Technischen Universität Berlin und dem Nexus Institut zur Entwicklung eines internationalen Fortbildungsprogramms für Führungskräfte, das die Vielfalt in Forschung und Entwicklung fördern soll. Das Fortbildungsprogramm, das sich an Technologiemanager:innen, Gründer:innen und Start-ups sowie an F&E-Personal in der Privatwirtschaft, im Hochschulbereich und in Forschungseinrichtungen richtet, unterstützt das weltweit anerkannte Konzept der Gendered Innovations, das von der renommierten Professorin Londa Schiebinger von der Stanford University entwickelt wurde. Das Konzept der Gendered Innovations nutzt Methoden der Geschlechts-, Gender- und Intersektionalitätsanalyse, um neues Wissen in Medizin, Technik und Informations- und Kommunikationstechnologie zu schaffen.Über EntainEntain plc (LSE: ENT) ist ein FTSE100-Unternehmen und einer der weltweit größten Sportwetten- und Glücksspielanbieter, der sowohl online als auch im stationären Geschäft tätig ist. Die Gruppe besitzt ein umfassendes Portfolio an etablierten Marken. Zu den Sportwettenmarken gehören bwin, Bet.pt, Coral, Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes, Neds und Sportingbet. Zu den Glücksspielmarken gehören CasinoClub, Foxy Bingo, Gala, Gioco Digitale, Ninja Casino, Optibet, Partypoker und PartyCasino. Die Gruppe besitzt proprietäre Technologie in allen ihren Kernproduktvertikalen und bietet zusätzlich zu ihrem B2C-Geschäft Dienstleistungen für eine Reihe von Drittkunden auf B2B-Basis an.Die Gruppe betreibt auch ein Joint-Venture mit MGM Resorts, um das Sportwetten- und Glücksspielangebot über BetMGM in den USA zu nutzen. Entain liefert die Technologie, die BetMGM antreibt, sowie exklusive Spiele und Produkte, die speziell in den hauseigenen Spielstudios entwickelt wurden. Die Gruppe ist im Vereinigten Königreich steuerlich ansässig und verfügt über Lizenzen in insgesamt 27 regulierten Märkten. Entain ist ein Leader in den ESG, Mitglied von FTSE4Good, dem DJSI, verfügt über ein AA Rating von MSCI. 