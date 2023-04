DJ Verbände: Wohnungsbau droht ohne "Milliarden-Booster" der Absturz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Verbändebündnis Wohnungsbau hat vor einem drohenden Absturz für den Wohnungsbau gewarnt, sollten nicht schnell Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden. Der Neubau brauche einen "Milliarden-Booster" vom Staat, erklärten die Verbände bei einer Pressekonferenz zum Wohnungsbau-Tag in Berlin. Die Situation sei "so schlecht wie noch nie". Jetzt entscheide sich, ob der Wohnungsmarkt endgültig in die Knie gehe "Es steht Spitz auf Knopf. Der Wohnungsmarkt steht am Kipppunkt", warnten die Verbände.

Beleg ist laut den Angaben eine neue Studie des schleswig-holsteinischen Wohnungs- und Bauforschungs-Instituts ARGE (Kiel) im Auftrag des Bündnisses. "Wenn jetzt nichts passiert, dann gibt es beim Wohnungsbau keine Talfahrt, dann erleben wir beim Neubau von Wohnungen einen regelrechten Absturz", so Studienleiter Dietmar Walberg. Der Staat müsse seine Fördergelder für den Wohnungsbau "massiv aufstocken", forderte das Wohnungsbau-Bündnis. Für den sozialen Wohnungsbau seien bis 2025 mindestens 50 Milliarden Euro an Fördermitteln notwendig, die Bund und Länder als Sondervermögen zur Verfügung stellen sollten.

"Seit Anfang 2022 eskaliert die Situation immer weiter", sagte die Präsidentin des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel, Katharina Metzger, bei der Pressekonferenz. "Das Finanzierungsvolumen der Banken ist in 2022 von 7 auf 2 Milliarden Euro herabgestürzt." Die Baugenehmigungen seien im Januar dieses Jahres um 30 Prozent eingebrochen. "Erste Werkskapazitäten werden aus dem Markt genommen, das Baugewerbe spricht von leerlaufenden Auftragsbüchern und potenziell bevorstehender Kurzarbeit."

Bei Sozialwohnungen brennt es

Der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, nannte es "unbedingt notwendig, noch mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau zu stecken". Es brenne ganz eindeutig bei den Sozialwohnungen am meisten. Anstatt angestrebten neuen 100.000 Wohnungen jährlich sei man lediglich bei ungefähr 25.000. Nur mit den zusätzlichen Mitteln könne es gelingen, 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr neu zu bauen, erklärte das Bündnis aus sieben Verbänden. Der Staat müsse zudem dem bezahlbaren Wohnungsbau intensiv unter die Arme greifen: Für 60.000 Wohnungen mit einer Kaltmiete zwischen 8,50 Euro und 12,50 Euro seien in dieser Legislaturperiode des Bundes noch einmal mindestens 22 Milliarden Euro notwendig.

Die Förderung des Neubaus von Wohnungen dringend auf neue Füße zu stellen, müsse "ganz oben auf der To-do-Liste der Ampel stehen". Zudem müsse man die rund 900.000 zwar genehmigten, aber noch nicht fertig gebauten Wohnungen ins Visier nehmen. "Reihenweise werden die Bauvorhaben auf Eis gelegt, weil sie nicht mehr finanzierbar sind. Es kommt jetzt darauf an, sie für den bezahlbaren und für den sozialen Wohnungsbau zu gewinnen", forderte das Bündnis. Bevor Tausende von Wohnhäusern gar nicht gebaut würden, sollte der Staat Bauprojekte, die auf der Kippe stehen, retten. Er sollte ein Sonderprogramm zur "Wohnungsbau-Soforthilfe" auflegen, ein Förderpaket mit Zuschüssen und günstigen Krediten.

Weniger Auflagen und leichtere Genehmigungsprozesse nötig

Wichtig seien außerdem deutliche Abstriche bei Auflagen, um das Bauen so günstiger zu machen. So könne es gelingen, Wohnungen, die mit freifinanzierten Mieten geplant waren und deren Bau vor dem Aus stehe, doch noch an den Markt zu bringen. Darüber hinaus komme es jetzt darauf an, die Dachaufstockung endlich voranzutreiben. Ebenso müssten Büro- und Gewerbeimmobilien zu bezahlbaren Wohnungen und in Sozialwohnungen umgebaut werden. Auch müssten nicht mehr benötigte Gewerbeflächen zu Wohnflächen werden. Damit das passiere, müsse der Staat entschlossen Geld in die Hand nehmen, Genehmigungsprozesse erleichtern sowie Hemmnisse in Gesetzen und Verordnungen beiseiteschaffen.

Eine "Weiter-so-Politik" werde zum Abbau von Baukapazitäten führen, warnten die Verbände. Wenn der Bau jetzt aber Manpower und Technik verliere, dann "läuft bald nichts mehr". Der Beschäftigungsabbau laufe auf dem Bau sechs Mal schneller als der Personalaufbau. "Geht der Bau jetzt in die Knie, dann dauert es also Jahrzehnte, bis er wieder auf die Beine kommt", betonte Walberg. Auch volkswirtschaftlich stehe viel auf dem Spiel. Der Staat müsse an allen Stellschrauben drehen, um das sich abzeichnende "Desaster auf dem Wohnungsmarkt in letzter Minute noch abzuwenden". Neben dem "Milliarden-Booster bei der Förderung" sei eine konsequente Überprüfung von Gesetzen, Verordnungen und Normen notwendig.

