Amazon hat eine Lösung vorgestellt, mit der Marketplace-Händler ihr Geschäft in wenigen Tage für den europaweiten Verkauf internationalisieren können. Das bringt logistische Herausforderungen mit. Amazon hat für den eigenen Marketplace den European Expansion Accelerator (EEA) ins Leben gerufen, mit dessen Hilfe Verkaufspartnern die Internationalisierung ihres Geschäfts besonders einfach gemacht werden soll. Damit können eingestellte Waren in allen neun Ländershops innerhalb der EU sowie in Großbritannien gelistet werden. Endkunden können so aus einer größeren Produktauswahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...