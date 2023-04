FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 1150 (1250) P - 'OW' - BARCLAYS RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 690 (595) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 580 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 385 (345) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 145 (144) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 3100 (2930) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES HALEON PRICE TARGET TO 390 (372) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1250 (1150) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 790 (795) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS ANGLE PRICE TARGET TO 65 (170) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS JADESTONE ENERGY PRICE TARGET TO 85 (95) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 325 (340) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1725) P - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DIRECT LINE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 210 (175) PENCE - JEFFERIES RAISES JET2 PRICE TARGET TO 1800 (1600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 120 (115) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS LSE PRICE TARGET TO 9900 (10300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/JPMORGAN CUTS LSE PRICE TARGET TO 9900 (10300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 650 (600) PENCE - 'BUY'



