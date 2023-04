Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - April 2023

April2023

Rückläufige Inflationszahlen und das Ausbleiben einer Finanzmarktkrise (nach dem Kollaps zweier kleinerer US-Banken und dann der Credit Suisse) haben den Risk-On gefördert und die Aktienmärkte rund um den Globus wieder steigen lassen.

Allerdings ging dies auch mit einem deutlich schwächeren US-$ einher, so dass internationale Aktien-Portefeuilles für europäische Anleger nur moderat zulegen konnten. Hintergrund des starken Euros waren Umschichtungen von größeren US-Investoren in EU-Aktien (Wiederaufbau-Phantasie Ukraine), so dass hierfür vermehr Euros gekauft wurden.

Fully unchanged: Mit dem Durchbruch des Abwärtskanal in 1Q23 nach oben ist die Zwischenkorrektur der Aktienmärkte des Jahres 2022 nun abgeschlossen. Umfangreiche weitere Zinserhöhungen sind insbesondere wegen hiermit verbundener neuer potentieller Probleme im Bankensektor unwahrscheinlich geworden. Zudem ist die Inflation bereits rückläufig.

Entsprechend werden sich die Aktienmärkte im Laufe der nächsten Quartale sukzessive nach oben entwickeln - sicherlich immer wieder durchzogen von auch größeren Rücksetzern. Ein erster größerer Widerstand werden die All-Time-Highs aus 4Q21 sein. Allerdings sehen wir hierin auch nur einen Widerstand und kein Endgame - vielmehr werden die Aktienmärkte auch deutlich über die bisherigen All-time-high hinaussteigen.

Im Einklang mit sinkenden Zinserwartungen und steigenden Aktien werden dann auch Bonds fester notieren. Gold schafft nicht den Sprung über ein All-Time-High bei 2.060 US-$/Unze und bleibt für uns eine Sell-Position.

Der US-$ wird - einhergehend mit einer stärkeren US- vs. EU-Wirtschaft - wieder zulegen, auch wenn er kurzfristig Druck hatte. Wir können uns weiterhin einen USD unter der Parität und in Richtung seines All-Time-Highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ sehr gut vorstellen. Wir haben unsere US-$-Positionen entsprechend nicht abgesichert, auch wenn wir hier eine kurzfristige Entspannung gesehen haben.