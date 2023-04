HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Adidas vor Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 175 auf 170 Euro gesenkt. Er warte geduldig auf den großen Wurf, um wieder einzusteigen, sobald deutliches Aufwärtspotenzial bestehe, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zunächst aber senkte er seine Erwartungen vor allem für den US-Markt und kürzte deshalb seine Gewinnschätzungen für den Sportartikelhersteller. Seit seiner Hochstufung habe die Aktie deutlich zugelegt und sich besser als der Dax geschlagen, obwohl das Management die Gewinnziele für 2023 deutlich gesenkt habe./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.4. 2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





ISIN: DE000A1EWWW0