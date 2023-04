Die US-Berichtssaison hat Fahrt aufgenommen. Bislang konnten die Unternehmen mit ihren Ergebnissen für das abgelaufene Quartal mehrheitlich überzeugen. Vor allem der mit großer Spannung und nach der jüngsten Krise auch einer gewissen Sorge betrachtete Bankensektor wusste positiv zu überraschen. In der kommenden Woche schlägt nun die Stunde der High-Tech-Konzerne. Am Dienstag steht der Bericht fürs erste Quartal der Google-Mutter Alphabet an. Analysten rechnen im Konsens mit einem leichten Umsatzanstieg auf ca. 70 Mrd. US-Dollar sowie einem von 1,23 auf 1,07 Dollar sinkenden Gewinn je Aktie. ...

