Der DAX hat sich in den vergangenen Wochen immer mehr der Marke von 16.000 Punkten angenähert. Heute gibt es einen kleinen Rücksetzer. Samir Boyardan von HeavytraderZ zeigt, welcher Trade in dieser Situation angebracht ist. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle Team-Trades ein. ...