Japanische Aktien könnten in diesem Jahr ihre globalen Konkurrenten outperformen. Credit Suisse-Analysten haben daher nach Aktien in Japan gesucht, die "Buffett-typisch" sind. Die Liste!

Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat den Bestand an japanischen Aktien erhöht. So stockte Berkshire die Anteile an Mitsubishi, Mitsui & Co, Itochu, Marubeni und Sumitomo auf - alle auf 7,4 Prozent.

Warum diese? Sie erfüllen Buffetts Kriterien: Value-Aktien mit einem unterdurchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,8 und einer erwarteten Dividendenrendite, die besser ist als die der japanischen Konkurrenten. Buffett erwarb diese Aktien im August 2020. Vier der fünf Titel haben sich seitdem mehr als verdoppelt.

Marktteilnehmer gehen davon aus, dass japanische Aktien in diesem Jahr ihre weltweiten Konkurrenten outperformen werden. Verbesserte Standards in den Unternehmensführungen und eine sich potenziell normalisierende Politik der Zentralbank würden die Attraktivität des Landes für ausländische Anleger erhöhen, so die Annahme.

Die Credit Suisse hat aufgrund dieser Entwicklung nach Aktien in Japan gesucht, die "typische Buffett-Eigenschaften" aufweisen. Folgende Kriterien hat die Bank bei der Auswahl der Aktien verwendet:

Aktien mit einer Gewinnrendite, die zu den besten 25 Prozent der von der Bank untersuchten Aktien gehört. Die Aktienrendite liegt ebenfalls unter den besten 25 Prozent, der freie Cashflow ist positiv. Die Zinszahlungen sind mehr als dreimal gedeckt. Die Aktien sollten in den vergangenen fünf Jahren keine Null-Dividenden aufweisen, sondern vielmehr eine über dem Durchschnitt liegende Dividendenrendite sowie ein über dem Durchschnitt liegendes fünfjähriges Dividendenwachstum aufweisen.

Neben den fünf bereits von Buffett getätigten Investments tauchten folgende sechs Aktien im Credit Suisse-Screening auf:

Sojitz Niterra Sumitomo Forestry Cosmo Energy Haseko Corporation Yamato Kogyo

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion