Bonn (ots) -Seit gut eineinhalb Jahren trägt die FDP zusammen mit SPD und Grünen in der Ampel-Koalition Regierungsverantwortung. Und seit Bestehen der Ampel-Regierung sind die Liberalen darum bemüht, ihr eher bürgerliches Profil in der mehrheitlich links verorteten Koalition zur Geltung zu bringen. Nach dem Koalitionsausschuss Ende März bemühten sich die Ampel-Koalitionäre nach außen zwar um Einigkeit. Doch die Streitthemen blieben. Vor allem die Klima-, Sozial- und Finanzpolitik sorgen hinter den Kulissen weiter für hitzige Diskussionen. Wie geschlossen sind die Freien Demokraten? Stehen die Mitglieder weiterhin hinter ihrer Parteispitze? Das wird sich beim kommenden Bundesparteitag in Berlin zeigen.Von Freitag, den 21. April bis Sonntag, 23. April 2023 kommen die Delegierten der Freien Demokraten in dem Tagungsort Station in der Hauptstadt zu ihrem 74. ordentlichen Bundesparteitag zusammen. Auf der Tagesordnung steht u. a. die Wahl des Bundesvorstands und des Präsidiums. Eröffnet wird der Parteitag am Freitagvormittag durch die stellvertretende Bundesvorsitzende Nicola Beer. Mit Spannung werden die Reden des Parteichefs Christian Lindner und des Generalsekretärs Bijan Djir-Sarai erwartet.phoenix überträgt den FDP-Bundesparteitag am Freitag ab 11.45 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils ab 10.00 Uhr überwiegend live. Durch die Sondersendungen aus Berlin führt phoenix-Moderator Marc Steinhäuser. Jeannette Klag kommentiert das Parteitagsgeschehen aus dem Off, Saalreporter ist David Frechenhäuser. Interviewgäste sind die beiden Hauptstadt-Korrespondentinnen Ann-Kathrin Büüsker (Deutschlandfunk) und Kerstin Münstermann (Rheinische Post). Als Expertin ist außerdem die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach (Freie Uni Berlin) vor Ort dabei, die die Reden der Parteiführung und das Parteitagsgeschehen analysieren und einordnen wird.