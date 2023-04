Den Daten zufolge sind nur drei von zehn Arbeitnehmern in Europa der Meinung, dass ihr Arbeitgeber ihre spezifischen Bedürfnisse bei Mitarbeitervorteilen erfüllt

Laut Alight, einem führenden Anbieter von Cloud-basierten Humankapitaltechnologien und -dienstleistungen, variieren die Bedürfnisse und Prioritäten europäischer Arbeitnehmer im Hinblick auf Mitarbeiterleistungen je nach Lebensphase, Geschlecht und geografischer Lage. Dies geht aus dem neuen Alight-Bericht "Building a Benefits Strategy Fit for the Future" 2023 hervor, für den 1.400 Arbeitnehmer und 420 Arbeitgeber aus mittleren und großen Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden und Spanien zu ihrer Wahrnehmung von Benefit-Programmen befragt wurden.

Dem Bericht zufolge legen jüngere Arbeitnehmer mehr Wert auf Mitarbeitervorteile als ihre älteren Kollegen: 39 der 18- bis 24-Jährigen und 35 der 25- bis 34-Jährigen bezeichnen Benefit-Programme als Hauptmotiv für ihre Bewerbung bei einem Unternehmen, während dieser Anteil bei den 55- bis 64-Jährigen nur 17 beträgt. Darüber hinaus erklären fast zwei Drittel (62 %) der 18- bis 24-Jährigen und über die Hälfte (54 %) der 25- bis 34-Jährigen, dass sich ihr Bedarf an Mitarbeitervorteilen in den letzten Jahren verändert hat.

Auch bei den Präferenzen in Bezug auf Benefits bestehen deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Mehr als zwei Fünftel (43 %) der männlichen Arbeitnehmer halten ihr Benefit-Programm für sehr umfangreich, während der Anteil bei den Frauen weniger als ein Drittel (32 %) beträgt. Zudem bezeichnen 29 der weiblichen Angestellten kürzere Arbeitszeiten als einen der für sie wichtigsten Vorteile, verglichen mit 18 unter den männlichen Angestellten.

Wie die Studie außerdem zeigt, kann eine globale Strategie mit einem universellen Benefit-Programm eine diversifizierte Belegschaft nicht überzeugen, da für 45 der Arbeitnehmer die Flexibilität bei der Auswahl oder Änderung von Mitarbeitervorteilen auf der Grundlage individueller Präferenzen zu den wichtigsten Verbesserungen zählt, die Unternehmen vornehmen könnten. Gleichzeitig erklären jedoch nur 36 der Arbeitnehmer, dass ihr Unternehmen ihnen die Möglichkeit gibt, die Benefits auszuwählen, die ihren Bedürfnissen am besten gerecht werden.

"Es liegt auf der Hand, dass ein einheitlicher Ansatz bei Mitarbeitervorteilen aus Sicht der Arbeitnehmer von heute nicht mehr ausreicht. Wie bei den Arbeitnehmern selbst muss auch beim Benefit-Programm ein strategischer Ansatz vielschichtig aufgebaut sein. Die regelmäßige Kommunikation mit den Mitarbeitern das Zuhören und der Austausch relevanter Erkenntnisse ist unverzichtbar, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Wenn Arbeitgeber das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter steigern und sich auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt von ihren Wettbewerbern absetzen wollen, müssen sie ihre Strategie für Mitarbeitervorteile weiterentwickeln, die Individualität der Mitarbeiter anerkennen und ein personalisiertes Benefit-Angebot unterbreiten", so Jan Pieter Janssen, Vice President of Business Development bei Alight

Wenn Sie weitere Ergebnisse aus "Building a Benefits Strategy Fit for the Future" 2023 erfahren möchten, können Sie den Bericht hier herunterladen.

Über den Bericht

Der Bericht "Building a Benefits Strategy Fit for the Future" 2023 basiert auf zwei Umfragen, die durchgeführt wurden, um die Meinungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu erfassen. Die Fragen in beiden Umfragen entsprachen sich gegenseitig. In der einen Umfrage wurden 1.400 Arbeitnehmer und in der zweiten 420 Arbeitgeber befragt. Beide Umfragen wurden zwischen Juni und September 2022 in sechs Ländern durchgeführt: Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und den Niederlanden. Die Teilnehmer arbeiteten für mittelständische und große Unternehmen verschiedener Branchen.

Über Alight Solutions

Alight ist ein führender Anbieter von Cloud-basierter Humankapitaltechnologie und -dienstleistungen, der 36 Millionen Menschen und deren Angehörige zuversichtliche Entscheidungen über Gesundheit, Wohlstand und Wohlbefinden ermöglicht. Unsere Alight Worklife-Plattform kombiniert Daten und Analysen mit einer einfachen, nahtlosen Erfahrung. Unterstützt durch unsere globalen Fähigkeiten, verändert Alight Worklife die Erlebnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Mit personalisierten, datengestützten Einblicken in die Bereiche Gesundheit, Vermögen, Gehalt und Wohlbefinden bietet Alight Menschen die Sicherheit besserer Ergebnisse und die Gewissheit, dass sie in den bedeutenden Momenten des Lebens und bei den wichtigsten Entscheidungen die Ruhe bewahren. Erfahren Sie mehr darüber, wie Alight das Wachstum von Unternehmen jeder Größe fördert: alight.com.

