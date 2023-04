Frankfurt (ots) -BearingPoint akquiriert TXS Securitization einschließlich zweier Softwareprodukte für den Verbriefungs- und Refinanzierungsmarkt und baut seine Marktposition im Bereich Asset Backed Securities (ABS) aus.Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat im Rahmen eines Teil-Betriebsübergangs die Geschäftseinheit TXS Securitization von TXS (https://www.txs.de) übernommen. TXS Securitization wird in die Geschäftseinheit BearingPoint Products integriert. Dies markiert den erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen Due Diligence Prozesses, der im vierten Quartal 2022 startete.Mit dem Teil-Betriebsübergang überträgt TXS das komplette Geschäftsfeld einschließlich des Experten-Teams, der Kunden sowie der Produkte Funding Management und absnext an BearingPoint. BearingPoint wird das akquirierte Geschäft fortführen und ausbauen.Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich bei BearingPoint: "Anorganisches Wachstum stellt ein integrales Element unserer Wachstumsstrategie dar. Daher verstärken wir uns kontinuierlich mit Experten, Produkten und Innovationen, die unser Portfolio hervorragend ergänzen und unsere Kunden bestmöglich dabei unterstützen, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Durch die Integration des Geschäftsbereichs von TXS Securitization können wir zentrale Herausforderungen unserer Kunden im Verbriefungs- und Refinanzierungsmarkt umfassend lösen.Donald Wachs, globaler Leiter BearingPoint Products: "Durch den Erwerb des TXS Securitization-Geschäfts erweitern wir unsere Marktführerschaft in diesem Bereich deutlich. Die Übernahme erweitert nicht nur unsere Funktionalitäten für Kredit- und Leasingtransaktionen, sondern versetzt uns auch in die Lage, eine größere Kundenbasis außerhalb des Finanzierungsbereichs in der Automobilindustrie und des Bereichs Ausrüstung bzw. Anlagenbau in der Schwerindustrie anzusprechen. Darüber hinaus können wir durch die Nutzung gemeinsamer Teams und Funktionalitäten viele Synergieeffekte zwischen den etablierten BearingPoint-Produkten (https://www.bearingpoint.com/de-de/store/) und den neuen Assets generieren und dadurch weitere Produktangebote entwickeln. Wir sehen den wachsenden Markt für 'Equipment as a Service' als Treiber für unsere bestehenden Produkte rund um Equipment-Management, Vermietung und Leasing. Die neu erworbenen Refinanzierungs- und ABS-Kompetenzen runden unser Angebot nun optimal ab."Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital ist der M&A-, Ventures-, und Investments-Bereich von BearingPoint.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage:https://www.bearingpoint.com/de-de/LinkedIn:www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter:https://twitter.com/BearingPoint_dePressekontakt:Alexander BockGlobal Manager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68073/5490299