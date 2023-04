DJ Nestle-Investoren fordern vor HV gesünderes Produktportfolio

Von Giulia Petroni

ZÜRICH (Dow Jones)--Eine Gruppe von Nestle-Investoren erhöht kurz vor der Jahreshauptversammlung am Donnerstag den Druck auf den Lebensmittelhersteller, den Umsatzanteil an gesunden Produkten in seinem Gesamtportfolio zu steigern.

Anfang 2023 hatte Nestle mitgeteilt, das Unternehmen habe sich verpflichtet, künftig ein Ziel für den Umsatz von gesunden Produkten zu setzen. Im März, als der Konzern erstmals ein internationales Nährwertprofil veröffentlichte, ging aus diesem hervor, dass derzeit weniger als die Hälfte seines Portfolios an Lebensmitteln und Getränken als gesund eingestuft wird.

"Wir begrüßen zwar Nestles Fortschritte, aber das derzeit vorgeschlagene Ziel basiert auf dem tatsächlichen Umsatz mit gesünderen Produkten anstatt auf dem Anteil dieses Umsatzes im Verhältnis zum Umsatz mit weniger gesunden Produkten", teilte die Koalition von 26 Investoren in einer öffentlichen Erklärung mit.

Die Investoren teilten weiter mit, sie seien bereit, ihren Druck zu verstärken, falls Nestle nicht zusichert, die Abhängigkeit vom Verkauf weniger gesunder Produkte zu verringern.

Ein Unternehmenssprecher teilte mit: "Nestle hat im März einen neuen Standard in Sachen Unternehmenstransparenz gesetzt: Wir sind das erste Unternehmen, das den Nährwert unseres gesamten globalen Portfolios anhand eines einzigen, extern anerkannten Nährwertprofils ausweist". Weiter teilte der Sprecher mit, dass der Konzern "im Laufe dieses Jahres ein globales Ziel für den nährwertreicheren Teil unseres Portfolios festlegen" werde.

